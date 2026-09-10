Cayetano Rivera rompe su silencio con un comunicado urgente: "Mi historia, si quiero, la cuento yo"

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Tras las informaciones que han circulado en los últimos tiempos tanto sobre su presunto distanciamiento de su hermano Francisco Rivera por no incluirle en el cartel de la tradicional corrida Goyesca de Ronda a pesar de que expresamente le habría expresado su deseo de cortarse la coleta definitivamente en una plaza tan emblemática para su familia coincidiendo con el 75º aniversario de la alternativa de su abuelo Antonio Ordóñez, como sobre la advertencia que supuestamente le habría hecho el marido de Lourdes Montes para que tuviese cuidado con Tamara Gorro por si se acercaba a él por interés, Cayetano Rivera ha tomado la palabra y ha roto su silencio con un comunicado urgente en el que ha dejado claro que no piensa permitir que se siga hablando de él y avisando que a partir de ahora hará lo que sea necesario para proteger a los suyos.

"Hola. Os sorprenderá verme por aquí y la verdad es que en circunstancias normales no lo haría, pero tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar" ha comenzado su discurso en un vídeo que ha compartido este jueves en su perfil de Instagram.

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Como ha explicado, "en toda mi vida he intentado mantenerme al margen de las polémicas. He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones... y algunas veces han sido verdad; otras medias verdaes y también muchas mentiras". "Y aún sabiendo la realidad siempre he preferido callarme. Y lo he hecho por educación, por respeto, por nostalgia... por defender a ciertas personas y porque nunca he querido que mi vida se convirtiera en un espectáculo" ha confesado.

Sin embargo, y como ha reconocido, "también he aprendido con el tiempo que cuando uno siempre calla, hay personas que se creen en el derecho de contar tu historia por ti. O peor aún, hay personas que por tu silencio creen que lo que se dice es verdad".

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De ahí que haya tomado una firme decisión: "A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también. Estoy intentando llevar una vida tranquila y me gustaría que así fuese. Pero a mis 49 años mi historia, si quiero, la cuento yo" ha zanjado.

Un sorprendente comunicado en el que Cayetano ha preferido no dar nombres ni aclarar a quién se refiere cuando dice que hay personas que se han creído en el derecho de contar su historia aprovechando su silencio, aunque todo apunta a que podría tratarse de un mensaje encubierto avisando a su hermano Fran de que no vuelva a hablar de él, y al resto de que no se inmiscuyan en la relación que mantiene con Tamara desde principios de 2026.

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