El euro cae después de que el BCE subiera los tipos pero no dijera qué va a hacer

Guardar

Fráncfort (Alemania), 10 sep (EFE).- El euro bajó hoy después de que el Banco Central Europeo (BCE) subiera sus tipos de interés, algo que ya habían descontado los mercados, pero no diera pistas de qué va a hacer los próximos meses.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1628 dólares, frente a los 1,1646 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

PUBLICIDAD

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1616 dólares.

Como ya habían anticipado los mercados, el BCE subió por unanimidad los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, porque "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Irán.

PUBLICIDAD

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la inflación volverá a niveles en torno al objetivo, que es el 2 %, a finales de 2027 pero rehusó dar más pistas de qué podrían hacer los próximos meses.

El dólar sigue respaldado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU.

Además, la inflación de los precios de producción en EEUU fue mayor de lo previsto por lo que podrían subir los precios de consumo y esto presionaría a la Reserva Federal (Fed) para subir los tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1595 y 1,1641 dólares. EFE