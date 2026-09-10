(Previa) El Sevilla busca prolongar su buen arranque de temporada ante un Valencia en urgencias

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El Sevilla FC y el Valencia CF se miden este viernes (21.00 horas) en la apertura de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27, un duelo histórico del fútbol español en el que los hispalenses quieren seguir con su buen arranque ante su público, frente a un rival más necesitado clasificatoriamente, tocado por la 'manita' sufrida ante el FC Barcelona, y con el futuro de su entrenador, Carlos Corberán, que podría estar en el aire.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario donde el Sevilla buscará estirar su buen arranque con un gran registro goleador y siete puntos que les ha posicionado séptimo en la clasificación. Sin embargo, los de Luis García Plaza también tendrán la tarea de convertir su feudo en un fortín, sobre todo después de caer ante el Atlético de Madrid (1-3) en su último encuentro como local.

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Además, los pupilos del técnico madrileño saben que para despejar los fantasmas de los últimos años, la estabilidad pasa por mejorar la faceta defensiva, ya que el conjunto andaluz ha encajado seis goles en estos primeros cuatro partidos de la 26-27. De hecho, no logra dejar la portería a cero desde la jornada 34 de la anterior temporada, aunque estuvo a punto de lograrlo el pasado fin de semana cuando se le escapó la victoria en el último suspiro ante el RCD Espanyol (1-1).

Por ello, García Plaza, con la baja del sancionado Arouna Sangante, armará la mejor zaga posible frente al Valencia, con Gabriel Suazo, Kike Salas, Andrés Castrín y Juan Iglesias que apuntan al once inicial, junto con la ayuda de los pivotes Agoumé y Fofana. En lo ofensivo podrían salir Sierra y Guridi en los extremos, y en la doble punta Robbie Ure y Lucas Stassin, autor del gol en el RCDE Stadium.

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Mientras, el Valencia CF llega a este choque con urgencias tanto por la necesidad de puntos, al ser colista con un empate, como por la situación en la enfermería, con hasta ocho bajas, y tendrá que sacar adelante un arduo duelo y recuperar el orgullo que quedó desmoralizado tras sufrir una 'manita' frente al FC Barcelona (0-5), en un encuentro en el que el equipo demostró una floja imagen ante su público.

Con solo un punto en el casillero, el técnico valencianista, Carlos Corberán, podría jugarse su futuro después de este nuevo paupérrimo arranque y de repetir la mala imagen ofrecida durante la primera vuelta de la última temporada. Aun así, el de Cheste se aferrará a los buenos registros recientes en territorio hispalense, ya que los 'che' ganaron en la anterior campaña, y no pierden allí desde la 2021-2022.

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Así, con la lupa puesta sobre el entrenador, este deberá apostar por sus hombres de confianza como Javi Guerra, que debe volver a repartir su mejor fútbol, Filip Ugrinic, Ryunosuke Sato, 'Pepelu' y Tárrega, sin descartar tampoco la primera titularidad del joven Harvey Elliot en un equipo con bajas importantes como las de Guido Rodríguez, Mouctar Diakhaby, Luis Rioja y Sadiq Umar.

--PROGRAMA JORNADA 5 LALIGA EA SPORTS

-Viernes 11 de septiembre

Sevilla - Valencia. Busquets Ferrer (C. Balear) 21.00.

-Sábado 12 de septiembre

Racing Club - Deportivo Alavés 14.00.

CA Osasuna - RCD Espanyol 16.15.

Athletic Club - Elche 18.30.

Real Madrid - Rayo Vallecano 21.00.

-Domingo 13 de septiembre

RC Celta - Málaga CF 14.00.

Levante UD - FC Barcelona 16.15.

Getafe CF - RC Deportivo 18.30.

Real Sociedad - Atlético de Madrid 21.00

-Lunes 14 de septiembre

Villarreal CF - Real Betis 21.00.