Agencias

El Rey irá acompañado por la Reina a Ceuta y Melilla pero aún no hay fecha para la visita, según Zarzuela

Imagen ABGVXX64TNBAJI7NUL6C3VPWAM
Guardar

El Rey Felipe VI viajará acompañado por la Reina Letizia en la que será su primera visita como monarca a Ceuta y Melilla, según han trasladado fuentes de Zarzuela, que han precisado que aunque ya se está trabajando en la misma aún no hay una fecha cerrada.

Los Reyes ya estaban preparando un desplazamiento a las dos ciudades autónomas, los únicos territorios que no habían visitado desde la llegada al trono en junio de 2014, ya antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, han precisado las fuentes.

PUBLICIDAD

Tanto la Casa del Rey como el Gobierno están trabajando ya en la visita, tal y como indicó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero por ahora en Zarzuela evitan dar fechas, más allá del marco temporal que brindó el propio jefe del Gobierno, quien habló el 3 de septiembre en el Congreso de "las próximas semanas".

Por otra parte, las fuentes han enmarcado el encuentro mantenido este lunes en Zarzuela del monarca con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y otros mandos operativos, entre ellos el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, en la voluntad de Felipe VI, como capitán general de las Fuerzas Armadas, de estar informado de las operaciones en curso, en este caso en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líder de AfD en Sajonia-Anhalt no descarta nuevas elecciones si no logra formar gobierno

Infobae

Nintendo Switch 2 sincroniza la frecuencia de refresco a la velocidad del juego con el soporte de VRR para televisor

Nintendo Switch 2 sincroniza la frecuencia de refresco a la velocidad del juego con el soporte de VRR para televisor

Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: "Rendirán cuentas los enemigos de la civilización"

Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: "Rendirán cuentas los enemigos de la civilización"

Desarrollan una fórmula basada en levadura y gelatina para imprimir casas 3D en Marte

Infobae

Cortes depurados para la mujer, propuesta del argentino Torretta en la pasarela de Madrid

Infobae