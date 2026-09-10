El opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo del 7-O

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El líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha demandado a Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por daños y perjuicios tras insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

"La paranoia, por lo visto, es un negocio familiar. La semana pasada, la esposa de Netanyahu inventó mentiras sobre una supuesta traición. Hoy, el propio Netanyahu se saca de la manga una conspiración secreta entre Shlomi Eldar y yo. Todo, con tal de intentar eludir su responsabilidad por el peor desastre de la historia de Israel", ha indicado en redes sociales.

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Golan ha explicado que el comportamiento de Netanyahu se basa en "mentiras desesperadas", aludiendo a que el primer ministro cada vez se vuelve "más peligroso" a medida que "el cerco político" se estrecha. "Cuando ve que va a perder poder, no hay límite que no esté dispuesto a cruzar con tal de desviar la atención", ha argüido.

Asimismo, ha afirmado que "sus intentos por limpiarse las manos manchadas de sangre no van a funcionar". "Lucharemos por la verdad, crearemos una comisión estatal de investigación y nos aseguraremos de que los responsables paguen ante la justicia", ha sentenciado.

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El opositor exige a la esposa de Netanyahu 2,55 millones de nuevos séqueles (719.800 euros) por daños y perjuicios después de que insinuara durante una entrevista que tenía conocimiento previo del ataque, cuestionando que este condujera hasta el lugar de la masacre del festival de música Nova y rescatara a varias personas.

En particular, Sara Netanyahu sugirió que Golan ya tenía conocimiento previo del 7-O alegando que el opositor y militar habría estado en la zona de los ataques "a primera hora de la mañana, ya vestido y listo a una hora muy muy temprana" mientras el propio primer ministro, según ella, no estaba al corriente.

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Posteriormente, Golan le envió una carta exigiéndole que se retractara de sus palabras y realizara una donación a los supervivientes de la masacre del festival Nova, si bien no surtió efecto, ha recogido 'The Times of Israel'.

La demanda se produce después de que el primer ministro haya anunciado que demandará al diario 'Haaretz' y al periodista Shlomi Eldar por difamación tras un artículo en el que este medio apuntaba a que ignoró una llamada por parte de Emiratos Árabes Unidos sobre un ataque de Hamás días antes del 7 de octubre.

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"En contra de lo que se ha afirmado, no hubo conversaciones entre el primer ministro y el presidente de Emiratos entre principios de septiembre y el 7 de octubre (de 2023)", indicó, agregando que tanto su oficina como otros organismos "han analizado cuidadosamente durante los últimos días el historial de llamadas, sin encontrar rastro de la misma".

Desde Abu Dabi, gran aliado de Israel en la región, también fueron muy escuetos, afirmando que las autoridades emiratíes "no comentan" las publicaciones de los medios "ni las especulaciones relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales".