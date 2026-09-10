Agencias

Agenda informativa multisoporte América para el jueves 10 de septiembre de 2026

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PERÚ

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con su nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori. (foto) (video)

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- Comienzan en Perú los ejercicios y maniobras navales multinacionales 'Unitas 2026', que reúnen en el país andino a 5.000 militares de 24 países, entre el 10 y 24 de septiembre. (foto)

- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia.

ESTADOS UNIDOS

- El presidente, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, clausuran la convención republicana convocada de forma extraordinaria por las elecciones de mitad de mandato de noviembre. (foto) (video)

- Una corte federal en Miami comienza a revisar una demanda presentada por 992 cubanos que buscan que EE.UU. los regularice de acuerdo a un estatus especial que les concedieron las autoridades. (foto) (video)

- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de agosto.

- El arte se convierte en memoria del 11-S con 'Ground Zero 360 - Remembrance', una exposición que reúne en Nueva York a artistas internacionales con motivo del 25 aniversario de los atentados. (foto) (video)

- La organización ultraconservadora Turning Point USA, fundada por el activista Charlie Kirk, celebra un acto en su memoria con motivo del primer aniversario de su asesinato.

- Florida ejecuta a Daniel Owen Conahan Jr., un exenfermero de 72 años condenado por el asesinato de un joven en 1996, en la decimoquinta ejecución del estado en lo que va de año.

- Arranca la Semana de la Moda de Nueva York con 70 desfiles de marcas 'made in USA'. (foto) (video)

- El director Gustavo Dudamel asumirá su cargo como director de la New York Philharmonic en un evento inaugural que se celebrará en el Radio City Music Hall. (foto) (video)

- Entrevista con el dúo romántico Sin Bandera sobre el arranque de su gira por Estados Unidos con 'Escenas Tour'. (foto) (video)

MÉXICO

- En el Valle de México, el agua sobra y falta al mismo tiempo: las lluvias torrenciales inundan calles, mientras miles de hogares padecen cortes y escasez. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- El Banco de México presenta el reporte sobre las economías regionales del segundo trimestre de 2026

- La Cámara Nacional de la Industria Tequilera ofrece una conferencia de prensa para hablar de los retos y perspectivas de la bebida emblemática.

- El Tour de Cine Francés celebra tres décadas acercando a México lo mejor de la cinematografía francesa y, con motivo de este aniversario, EFE entrevista al director francés Jean-Paul Salomé. (foto)

COLOMBIA

- La decisión del presidente, Abelardo de la Espriella, de deportar a los migrantes que se encuentren en situación irregular ha disparado la incertidumbre entre muchos venezolanos. (foto) (video)

- La ciudad de Cali rinde un homenaje a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que hace un mes devastó a esta ciudad, la principal del suroeste del país. (foto) (video)

- La Policía captura a diez personas acusadas de pertenecer a la banda criminal Clan del Golfo, en un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) .

CANADÁ

- El primer ministro, Mark Carney, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

- La 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) inicia con el estreno mundial de 'Being Heumann', de Sian Heder. (foto) (video)

BRASIL

- El escándalo del Banco Master, en el que se mezclan sospechas de corrupción, conflicto de intereses y guerras palaciegas, sacude la campaña electoral y abre una crisis sin precedentes en la Corte Suprema. (foto)

- Los adolescentes internados en la Fundación Casa, correccional que acoge a menores infractores en el estado de São Paulo, aprenden a jugar ajedrez dentro de un programa socioeducativo. (foto) (video)

- El Gobierno divulga el crecimiento en julio del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

ARGENTINA

- El Gobierno presentó nuevas denuncias penales contra cinco petroleras que operan en las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, y amplió las acciones judiciales iniciadas previamente contra otras empresas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.

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- El Instituto Nacional de Estadística y Censos difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a agosto pasado.

ECUADOR

- Dos nacionalidades indígenas celebran con una marcha la incorporación de sus modelos de educación propia al sistema público, tras más de seis años de trabajo. (foto)(video)

- Organizaciones internacionales presentan el informe 'Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador'.

VENEZUELA

- La Federación Venezolana de Maestros convoca a una rueda de prensa en Caracas a propósito del inicio del año escolar 2026-2027. (foto) (video)

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de América. (foto)

DEPORTES

México.- La Federación Mexicana de Fútbol presenta de forma oficial a Rafael Márquez como Director Técnico de la Selección Nacional de México. (foto)(video)

Uruguay.- Campeón mundial de snipe en 1989 y olímpico por primera vez en Barcelona 1992, el regatista uruguayo Ricardo Fabini afrontará a los 59 años el reto de participar en unos Juegos Suramericanos junto a la deportista más joven que tendrá el certamen: su hija Marina, de 14 años. (foto) (video)

Perú.- El Cienciano peruano recibe al Montevideo City Torque uruguayo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (foto)

El Salvador.- El Luis Ángel Firpo de El Salvador se enfrenta este jueves al Club Olimpia de Honduras en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. (Foto)

Honduras.- Crónica del partido del Marathón hondureño y el Alajuelense costarricense de cuartos de final por la Copa Centroamericana de la Concacaf. (foto)

Estados Unidos.- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta el 13). (foto) EFE

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mesaamerica@efe.com

ma/lnm

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