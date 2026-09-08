Ucrania ataca con drones refinería y aeródromo de la Fuerza Aeroespacial rusa

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Moscú, 8 sep (EFE).- Ucrania atacó este martes con drones una refinería y el aeródromo 'Engels' de la Fuerza Aeroespacial rusa en la región de Sarátov, a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron las autoridades locales y canales independientes rusos y ucranianos.

"A consecuencia del ataque de drones hay daños en la infraestructura civil de Sarátov. En el lugar de los hechos trabajan todos los servicios de Emergencias. Preliminarmente hay heridos", escribió en MAX, el servicio de mensajería ruso, el gobernador local, Román Busarguín, sin dar detalles sobre la instalación atacada.

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Los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ indicaron que los objetivos del ataque fueron una refinería local y el aeródromo 'Engels', una información no confirmada por las autoridades locales.

El canal independiente ruso Astra puntualizó que se trató de la refinería Sarátovski NPZ, ubicada al sur de la capital regional.

Ambas instalaciones ya han sido atacadas en varias ocasiones por las fuerzas ucranianas.

Según Busarguín, el derribo de los drones causó daños al sector residencial de la capital local.

"A consecuencia del ataque de drones enemigos hay daños en varios edificios en Sarátov (...) Resultaron heridas 10 personas, incluyendo a tres menores de edad. Todos recibieron la ayuda médica necesaria. Fueron hospitalizada seis personas, cuyas vidas no corren peligro", indicó.

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El Ministerio de Defensa ruso reportó hoy el derribo de 384 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.EFE