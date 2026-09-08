Torres asegura que el Gobierno se personará como afectado en la causa sobre la crisis migratoria en Ceuta

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno se personará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria del pasado julio en Ceuta que supuso la entrada de 72.000 personas procedentes de Marruecos.

"Vamos a defender que podamos tener toda la información" y que "si finalmente esas investigaciones estiman que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo", ha asegurado en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

RELACIÓN "FUNDAMENTAL" CON MARRUECOS

También ha asegurado que las relaciones con Marruecos son "fundamentales" para que no haya un aumento en el flujo de inmigrantes que llegan a los "territorios fronterizos" de España con el país africano.

Por eso ha rechazado afirmar que Marruecos está detrás de la crisis migratoria del pasado julio porque tendría "gravísimas consecuencias" y ha exigido tener "pruebas" y no solo "indicios" antes de realizar dichas aseveraciones.

"Es una afirmación muy relevante para la política internacional y la relación entre países vecinos", ha destacado Torres, que ha asegurado que cuando existen "circunstancias adversas" entre países vecinos "se paga". "¿Quiénes lo pagan más? (...) Los territorios frontera", ha continuado.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha situado como ejemplo el aumento de flujos migratorios hacia España cuando hay "cambios de Gobierno" en países con los que se tienen convenios para vigilar las fronteras como "Senegal, Mauritania y Marruecos" y "no han sido pues vigilados como se debía".

"La mejor relación con los países fronterizos es fundamental para todo el conjunto de los dos países" y "básicamente" para "los territorios fronterizos" como Ceuta y Melilla.

"Canario soy y fui presidente de esa comunidad y sé que es muy importante que tengamos muy buenas relaciones", ha añadido, aunque ha matizado que "no significa aceptar cualquier cosa de cualquier vecino", "ni de Marruecos ni de nadie".

"MÁXIMA NORMALIDAD" ANTE LA APERTURA DE COLEGIOS EN CEUTA Y REUBICACIÓN EN LA PENÍNSULA

Torres ha asegurado que, tras hablar con la ministra de Educación, Milagros Tolón, prevén que haya "máxima normalidad" en la apertura de los colegios en Ceuta este martes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos", ha indicado el ministro, que ha rechazado criticar las declaraciones del líder socialista en la ciudad autónoma asegurando que no llevará a su hija al colegio.

PUBLICIDAD

También ha insistido en que desconocen el número de personas que siguen en Ceuta, aunque dan de comer a "3.000 personas" en la playa de El Trampolín, y ha estimado que queden alrededor de un millar de menores y 3.000 mayores.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que se contempla reubicar a los menores en la península aunque el gobierno de Ceuta no lo solicite: "Está sobre la mesa".

LLAMADA AL COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS DE INTERIOR Y MIGRACIÓN

El responsable de la Política Territorial ha hablado este lunes con el Comisario Europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para explicarle "cómo está la situación en Ceuta y el acondicionamiento de espacios donde filiar con la máxima agilidad a las personas migrantes para disponer de todos los expedientes individualizados".

PUBLICIDAD

Según ha trasladado Torres a través de un mensaje en 'X, Brunner le ha mostrado "todo su apoyo, colaboración y ayuda para lo que sea preciso".