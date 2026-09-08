Agencias

Al menos 73 heridos en ataques hutíes contra instalaciones civiles y económicas saudíes

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El Cairo, 8 sep (EFE).- Al menos 73 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas por una serie de ataques de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra instalaciones civiles y económicas en cuatro provincias de Arabia Saudí, en el contexto de la escalada militar en el país vecino del sur de la península Arábiga, informaron este martes fuentes oficiales y militares saudíes.

"Las agresiones de la milicia terrorista de los hutíes contra instalaciones civiles y militares en las provincias de Abha, Khamis Mushشit, Yizan y Nayran tuvieron como consecuencias heridas a 73 civiles, entre ellos mujeres y niños", afirmó en un comunicado el portavoz militar saudí, Turki al Maliki, que calificó como "criminales e injustificadas" los ataques de los rebeldes yemeníes. EFE

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