El PIB de Japón desacelera su avance al 0,4% en el segundo trimestre, pero sube una décima más de lo esperado

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El Producto Interior Bruto (PIB) de Japón creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre previo pero una décima más de lo anticipado a mediados de agosto, según los datos publicados este martes por la Oficina del Gabinete del Gobierno.

El ritmo de crecimiento interanual de la economía nipona se situó en el segundo trimestre en el 1,4%, cinco décimas menos que en el trimestre previo pero tres décimas por encima de los datos avanzados el mes pasado.

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Durante el segundo trimestre, el consumo privado en Japón se estancó respecto al trimestre anterior tras descender el consumo de los hogares un 0,1%, mientras que la inversión privada cayó un 0,6%, frente al avance del 0,9% del trimestre previo, y la inversión en capital se desplomó un 0,9%.

La inversión pública bajó un 0,5% trimestral, en contraste con el incremento del 1,4% del trimestre anterior, mientras que la demanda externa finalizó con un avance trimestral del 0,5%, dos décimas más que en el primer trimestre.

En tasa interanual, el PIB de Japón registró en el segundo trimestre del año un crecimiento del 1,4%, frente al repunte del 1,9% del trimestre previo.