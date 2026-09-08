Talibanes firman acuerdo de exploración de petróleo de 200 millones con una empresa saudí

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Kabul, 8 sep (EFE).- El Gobierno de facto talibán firmó un contrato de 25 años con una empresa saudí para la exploración y extracción de petróleo y gas en la cuenca de Kushk-Tirpul, en el oeste de Afganistán, con una inversión inicial de 200 millones de dólares.

El acuerdo se firmó el 7 de septiembre entre el Ministerio de Minas y Petróleo de los talibanes y Delta International Company, según informó este martes a EFE el jefe de gabinete del viceprimer ministro talibán para Asuntos Económicos, Mohammad Hassan Haqyar.

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"En presencia del mulá Abdul Ghani Baradar Akhund, viceprimer ministro de Asuntos Económicos, se firmó un contrato para la exploración y extracción de la cuenca petrolífera de Kushk-Tirpul por un periodo de 25 años, con una inversión inicial de 200 millones de dólares", afirmó Haqyar.

A la ceremonia de firma asistieron altos cargos talibanes, entre ellos Baradar; el ministro de Minas y Petróleo, Hidayatullah Badri, y el gobernador del Da Afghanistan Bank, el banco central afgano, Noor Ahmad Agha.

También estuvieron presentes el director ejecutivo de Delta International Company, Shaher Al-Taqi, y el exdiplomático estadounidense Zalmay Khalilzad, antiguo representante especial de Estados Unidos para Afganistán y una de las figuras centrales de las negociaciones de Doha que precedieron a la retirada estadounidense de 2021.

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"Afganistán puede actuar como puente entre estas dos regiones. Sin embargo, además de su papel como puente, existe también la expectativa de que el propio país se convierta en una importante fuente de recursos naturales para los mercados mundiales, especialmente para el mercado del sur de Asia", dijo Khalilzad en declaraciones recogidas por el medio local Tolo News.

Según la oficina del viceprimer ministro talibán para Asuntos Económicos, la empresa saudí iniciará la exploración en siete bloques de la zona de Kushk, dentro de la cuenca de Kushk-Tirpul.

La cuenca petrolífera se extiende entre las provincias occidentales de Herat y Badghis y abarca una superficie aproximada de 22.000 kilómetros cuadrados.

El acuerdo forma parte de los esfuerzos de las autoridades talibanas por atraer inversión extranjera y explotar los recursos minerales y energéticos de Afganistán, una de sus principales apuestas económicas desde que regresaron al poder hace cinco años, pese al aislamiento diplomático del país y sus limitaciones de acceso al sistema financiero internacional. EFE

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