Ivonne Reyes, orgullosa del nuevo trabajo de su hijo Alejandro como camarero

Retomando poco a poco sus compromisos profesionales tras su abandono forzoso de 'Supervivientes 2026' -después de romperse una pierna durante una de las pruebas-, Ivonne Reyes ha reaparecido en el FestVal de Vitoria junto a Sandra Barneda, Maica Benedicto, Marta Peñate, o Rubén Torres las novedades de 'Supervivientes All Stars 3', que se estrenará este jueves en Mediaset y en el que la venezolana parece que tendrá un papel especial.
"Todavía estoy recuperándome, haciendo la fisioterapia por la mañana, por la tarde cámara hiperbárica. De todo, péptidos... la verdad es que como soy bastante juiciosa y lo llevo bastante bien porque fue bastante aparatosa y para la rotura que tuve, que fue bastante fuerte, la verdad que voy bastante bien. Pero bueno, yo es que soy un poquito brutita, pero bueno, bastante disciplinada" nos ha contado, apuntando que aunque ya le han quitado las muletas, todavía no sabe cuándo podrá hacer vida completamente normal.
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Por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su hermana Clairet y su hijo Alejandro Reyes, al que confiesa que apenas ve últimamente por lo ocupado que está con la taquería que ha abierto recientemente en el centro de Madrid junto a varios socios. Un nuevo proyecto profesional mientras continúa luchando por cumplir su sueño de triunfar como actor sobre el que Ivonne se ha pronunciado por primera vez sin disimular su orgullo: "La verdad es que me sorprendió porque bueno, ya me había contado que tenía muchas ganas de hacerlo y tal, pero la verdad que se movió súper rápido, se mueve como camina".
"Estoy muy orgullosa, mucho. La verdad que está allí, se va a mediodía y regresa como a las 2 de la mañana. Que vea lo que es la vida y que disfrute también, pero bueno todas esas cosas, nada, que me encanta que sea un chico emprendedor y que vaya aprendiendo de todo. Delante, detrás, limpiando, cocinando, montando negocios, informándose de las finanzas... de todo" ha expresado, asegurando que "no se le caen los anillos ni los pendientes" por estar trabajando de camarero.
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"Para montar un negocio tiene que estar ahí. Lo montó él con los amigos y la verdad es que nada, ningún problema, él limpia, cierra, abre, cocina, está en la caja, está pendiente..." ha añadido, reaccionando sorprendida cuando los reporteros le han comentado que no es un nepo baby, ahora que el término está tan de moda por la guerra mediática entre Belén Esteban y Juls Janeiro: "¿De dónde sacaron la palabra? Nepo baby dónde salió, ¿existe? Claramente eso es ya la educación que tenemos en casa" ha apuntado.
¿Está abierta al amor? Como confiesa, "ya yo tengo la puerta abierta. Me fui dispuesta a enamorarme, pero me rompió la pierna... el tiempo de Dios es perfecto. Llegará cuando tenga que llegar". Eso sí, de Pepe Navarro no ha querido ni hablar.
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