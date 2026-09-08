España avisa que las reclamaciones marroquíes de Ceuta y Melilla "degradan" la relación

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Madrid, 8 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió que no piensa "tolerar ninguna duda, ningún comentario" sobre la integridad territorial española, refiriéndose a las reivindicaciones sobre las ciudades de Ceuta y Melilla (norte de África) de dos ministros marroquíes, afirmaciones que "degradan" la relación bilateral, dijo.

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), afirmó además que viaja este martes a Bruselas para defender un mejor "anclaje" de Ceuta y Melilla en la Unión Europea y planteará que lo importante es que no se repita otra entrada masiva de inmigrantes como la sucedida el 30 y 31 de julio.

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En esas fechas, Ceuta sufrió la entrada masiva de más de 70.000 personas a nado desde Marruecos, y aunque a las pocas horas más del 90 % de ellas regresaron, aún permanecen miles, lo que está provocando tensiones en la ciudad.

El responsable de la diplomacia española analizará también con varios comisarios europeos cómo se puede reforzar el dispositivo de frontera o cómo "reforzar", entre otras cosas, la actividad económica" de Ceuta y Melilla, por ejemplo, explorando su entrada en la unión aduanera.

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Insistió en que la especificidad geográfica de las dos ciudades hace que se trate de la frontera "más compleja de gestionar de todo el planeta" y eso Bruselas tiene que tenerlo en cuenta, señaló.

Las ciudades de Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de un país europeo con África.

Asimismo, Albares aseguró que no se puede "certificar" quién estuvo detrás de la entrada masiva de migrantes, frente a la oposición, que relaciona a Marruecos con ella.

Y sobre la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional española de este episodio, tras apreciar una "clara e indudable gestión favorecedora" de Marruecos, el ministro recalcó que cuando él pidió explicaciones a su homólogo marroquí, le respondió que "por supuesto, no estaban detrás de todo esto".

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En todo caso, señaló que lo que el Gobierno busca son "certezas" para poder tomar las decisiones en consecuencia.

Respecto a la victoria del partido ultraderechista AfD en la región alemana de Sajonia-Anhalt, el ministro aseguró estar preocupado porque no hay "mayor amenaza" para la UE que la extrema derecha, que, en conexión con otras fuerzas externas, buscan "debilitarnos hasta hacer diluir el proyecto europeo".

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Esas fuerzas, según Albares, estuvieron muy activas en la crisis de Ceuta, pretendiendo dividir a los españoles y a los europeos: "No podemos permitirlo, está en juego nuestra propia estabilidad y el ser soberanos", dijo. EFE