Un Fórmula 1 de Oracle Red Bull Racing circula por primera vez por los raíles del Metro de Madrid

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La escudería de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing hizo circular, por primera vez, el RB8, el monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel conquistó su tercer Campeonato del Mundo de la categoría en 2012, sobre las vías del Metro de Madrid.

Según un comunicado, al volante estaba Patrick Friesacher, piloto de Red Bull y encargado de conducir ese RB8 con el que Vettel ganó su tercer Mundial en 2012, equipado con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros y cerca de 750 CV de potencia.

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El monoplaza, en horario de cierre de todo el suburbano madrileño, recorrió estaciones como la del Estadio Metropolitano, celebrando así el regreso del Gran Premio de España de Fórmula 1 a la capital después de 45 años, con Madring como nuevo hogar, donde se celebrará el evento este fin de semana.

"Hacer realidad esta hazaña supuso un auténtico reto de ingeniería. Fue necesario desarrollar una compleja adaptación técnica, nunca antes realizada, que permitiera al monoplaza circular sobre la infraestructura ferroviaria, transformando un Fórmula 1 diseñado para competir sobre el asfalto en un vehículo capaz de enfrentarse a un entorno completamente diferente", expresó el comunicado.

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Los talleres de Canillejas sirvieron como centro operativo del proyecto. Allí, en sus tornos, se diseñaron y fabricaron en tiempo récord unas ruedas metálicas a medida de 29,8 kilos cada una, aproximadamente el doble del peso de una rueda convencional de Fórmula 1, que permitieron al RB8 adaptarse a los raíles del suburbano madrileño.

"Ha sido una experiencia increíble. He tenido la suerte de vivir muchas experiencias junto al equipo Heritage, pero conducir un F1 sobre las vías de metro ha sido surrealista. Es genial poder añadir "conductor de Metro" a mi currículum", dijo el piloto Patrick Friesacher.

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