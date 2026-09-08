Antony Peart (Haier): España es uno de los tres mercados principales de la marca en Europa y un "gran banco de pruebas"

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España se ha convertido en "uno de los tres mercados principales" de Haier en Europa y en un "gran banco de pruebas" para la compañía, al ser los usuarios españoles lo que se conoce como 'early adopters', es decir, personas afines a la tecnología y abiertos a probar nuevos dispositivos, tal y como explica Antony Peart, director de Marca y Comunicaciones en Haier Europa, que ve en el mercado español "un motor de crecimiento fundamental" para la empresa.

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la feria tecnológica IFA, que se celebra en Berlín, el directivo ha explicado que han aprovechado su presencia en España para "lanzar nuevos productos antes que en otros mercados", como ha ocurrido con algunos de los televisores o con pequeños electrodomésticos y, de esta forma, testear la acogida y valorar su potencial a la hora de presentarlos en más países.

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Esta apuesta por España también se hace evidente en los patrocinios deportivos de Haier, que incluyen su presencia en La Liga, así como en el Open de Madrid y el Open de Barcelona (que se suman a otras competiciones, como el Open de Australia, el APT Tour o la Serie A, además del patrocinio de clubes como el Paris Saint-Germain y el Liverpool). El tenis y el fútbol han sido los grandes aliados para dar a conocer la marca y "alinearla con los números uno". "El siguiente gran paso es el patrocinio de la UEFA Champions League a partir de 2027", añade Peart.

El directivo de Haier tiene claro que el objetivo es liderar el mercado español y el europeo y, para ello, la marca tiene una estrategia que abarca los citados patrocinios deportivos -claves para lograr una "conexión emocional" con el cliente-, el impulso de una inteligencia artificial (IA) centrada en el consumidor y en el crecimiento en áreas donde la marca aún tiene más recorrido, como el mercado de televisores o la cocina.

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Asimismo, Peart considera que las tendencias futuras, en las que engloba la robótica, el hogar inteligente interoperable y los 'eCommerce' integrados (habituales ya en mercados como el chino), van a ser centrales en su visión a largo plazo para la compañía y España puede jugar un papel importante como mercado clave para pruebas e innovación.

UNA IA QUE RESUELVA PROBLEMAS REALES

En esta entrevista también ha participado Phil Knight, director de Experiencia Digital en Haier Europe, que ha hecho hincapié en la importancia de la IA en el sector de los electrodomésticos, aunque advierte de que esta tecnología debe alejarse de los anuncios llamativos o innovaciones sin sentido para "centrarse en el consumidor y en cómo resolver problemas reales".

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Para ello, Haier atiende a miles de reseñas que reciben de sus clientes para ofrecer soluciones prácticas que sea realmente útiles para ellos. "Esto requiere un cambio de mentalidad en toda la empresa, no solo en desarrollo de producto", explica el directivo, que pone como ejemplo las funciones de inteligencia artificial que detectan el nivel de suciedad de un lavavajillas para ajustar los programas o aquellas que ponen en marcha la lavadora teniendo en consideración el pronóstico del tiempo.

En este sentido, Knight también habla del equilibrio entre automatización y control del usuario, de forma que los productos puedan adaptarse tanto a un cliente que busca un sistema de 'plug and play' (conectar y usar) como al que busca "una personalización más profunda a través de la aplicación". El acceso a los datos de millones de usuarios de la 'app' les ayuda a entender lo que buscan e, incluso, ofrecer nuevos programas o servicios que en un primer momento no estaban disponibles en el dispositivo que adquirieron.

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Todo ello sin dejar de lado la privacidad de los datos, que es "una prioridad absoluta" para la marca, según añaden ambos directivos. "Haier Europa opera como negocio independiente con datos almacenados en Europa (AWS). Se cumple estrictamente con el GDPR, con un equipo interno dedicado y con autoridad senior que supervisa todos los procesos", apostilla Knight.

COCINA Y TV OFRECEN "UN MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO"

Haier es líder en áreas como el lavado y la refrigeración y, por ello, la empresa se enfoca ahora en ganar cuota de mercado en cocina y televisores, aprovechando su experiencia previa. Peart considera que estos son los dos mercados en los que la compañía tiene "un mayor potencial de crecimiento" y buena parte de los productos que hemos podido ver en IFA muestran la innovación de Haier en ambos sectores.

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El caso de la cocina "se ha visto acelerado por la pandemia", ya que se ha convertido en un "espacio social" y eso influye en aspectos como el diseño, con colores más suaves y una estética personalizable para una mejor integración en el hogar. La multifuncionalidad también tiene encaje en esta nueva estrategia y un buen ejemplo son las lavadoras con hasta tres tambores de diferentes capacidades o los nuevos cajones de conservación de alimentos de los frigoríficos de la marca.

Por último, desde Haier ponen el foco en la sostenibilidad y la eficiencia energética como un valor de marca y un importante argumento de venta. "Los consumidores están priorizando durante los últimos años la eficiencia sobre el precio y Haier responde con innovaciones que ayudan a que los hogares sean más sostenibles", concluye.

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