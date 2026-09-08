Tajani inicia en Buenos Aires una gira latinoamericana centrada en los vínculos económicos

Guardar

Roma, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, inició este martes en Buenos Aires, donde se reunirá con el presidente de Argentina, Javier Milei, una gira por América Latina que le llevará también a Brasil con el objetivo de reforzar la presencia económica italiana en la región, informó el Ejecutivo.

Tajani encabeza una misión integrada por Confindustria -la principal organización empresarial del país- y una delegación de más de 100 empresas, que comenzó en Argentina, donde permanecerá durante la jornada de este martes, y que continuará en São Paulo (Brasil) el próximo miércoles y jueves.

PUBLICIDAD

En la capital argentina, el ministro tiene previsto reunirse con Milei y con su homólogo, Pablo Quirno, con el foco puesto en el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Italia y Argentina y en la aplicación del Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030, una hoja de ruta bilateral para reforzar la cooperación entre ambos países.

La agenda incluye además un foro empresarial destinado a impulsar los intercambios comerciales, las inversiones y la ayuda industrial entre compañías de ambos países, con presencia también del ministro italiano de Educación y del Mérito, Giuseppe Valditara.

La delegación italiana está interesada especialmente en sectores como la agroalimentación, la industria farmacéutica, la energía, las infraestructuras sostenibles, la maquinaria, el ámbito digital y las nuevas tecnologías.

Según datos de Eurostat citados por el Gobierno italiano, el comercio de bienes entre la Unión Europea y el bloque sudamericano alcanzó los 21.790 millones de euros en mayo y junio de 2026, un 19 % más que en el mismo periodo de 2025.

PUBLICIDAD

El intercambio entre Italia y los países del Mercosur aumentó un 51 % entre 2019 y 2025 y alcanzó casi 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2026.

La gira de Tajani se enmarca en la estrategia italiana de "diplomacia del crecimiento" y en las oportunidades que Roma espera que genere el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Tras Argentina, el ministro viajará a Brasil, donde continuará la misión con encuentros con las autoridades y el sector empresarial brasileño.

Argentina y Brasil son dos de los principales mercados de América Latina para Italia y concentran buena parte de la actividad de la misión empresarial italiana. EFE