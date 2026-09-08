Sandra Barneda, enamoradísima, revela los primeros detalles de su boda con Pascalle Paerel

08/09/2026 Sandra Barneda ha presentado sus nuevos proyectos en el FestVal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de un verano muy especial en el que se ha prometido con su pareja Pascalle Paerel tras cuatro años de discreta relación, Sandra Barneda vuelve al trabajo por todo lo alto con dos grandes estrenos en Telecinco, que ha presentado radiante en el FestVal de Vitoria. Por un lado, la 11ª temporada de 'La isla de las tentaciones', y por el otro 'Supervivientes All Stars 3': "Espero que la gente lo disfrute y crucemos los dedos para que vayan bien. Es una maravilla el cásting que tenemos, la vuelta de Rosa Benito, Asraf, Yulen, Yola Berrocal que es el surrealismo, Damián Quintero que me gusta mucho que haya vuelto, Víctor Janeiro con toda la movida que hay... Todas las grandes familias del corazón se juntan en 'All Stars'" ha expresado emocionada.

Y al gran momento profesional que está viviendo se une el personal, ya que enamoradísima de la bailarina holandesa, han decidido dar el paso de formalizar su relación y, como ha revelado, "queda un mes para que me case". "Estoy feliz, estoy nerviosa, por supuesto, pero estoy encantada. Estoy muy contenta" se ha sincerado, admitiendo entre risas que el proceso de preparar la boda "es estresante" y no tenía ni idea de "todas las cosas que se tienen que pensar", por lo que han contratado a una wedding planner para que les ayude a que todo salga perfecto en el que promete convertirse en el día más feliz de sus vidas.

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"Mi prometida, que es holandesa, me dijo una cosa 'yo quiero buen tiempo si me caso en España'. Entonces tampoco podemos retrasarlo mucho" ha desvelado, confirmando así que su 'sí quiero' será en España, "pero no en Madrid o Barcelona, sino en un sitio de playa" del que por el momento prefiere no 'soltar prenda'. "Si hay sorpresa no te la voy a contar, pero la sorpresa es que yo haya decidido casarme. Esa es la gran sorpresa. Yo estoy feliz, de verdad. Creo que después de un tiempo de tristeza yo hay que apostar siempre por la vida, hay que seguir adelante. El amor es lo más bonito que nos puede pasar y hay que vivirlo y a mí, desde la muerte de mi sobrino, a mí me ha cambiado la vida y hay que exprimirla al máximo" ha expresado a corazón abierto.

También ha confesado que ya tiene look nupcial, aunque haciendo suyo el dicho de que "el vestido de la novia es el secreto mejor guardado de su boda", ha evitado dar ninguna pista aunque sí ha confirmado que ya lo tiene. "Vamos a traer a muchos holandeses a España y vamos a tener gastronomía española" ha añadido, dejando entrever que su boda tendrá un claro sabor español a pesar de que su prometida es de Países Bajos.

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Para Pascalle, solo preciosas palabras, ya que ante la pregunta de qué le ha enamorado de ella, se ha sincerado como pocas veces la habíamos visto: "Toda ella. Pero yo creo que, mira, solo si la puedes ver en una foto, te dice cómo puede ser como persona. Creo que es una mujer extraordinaria, con una sensibilidad tremenda, es muy humilde y tiene, aparte de toda la carrera que ha tenido en el mundo de la danza, que es muy complicado ese mundo. Y es, no sé, es que encuentres a la persona al final. Yo creo que cuando encuentras a la persona dejas de tener dudas. Ahora toca, pues eso, te casas y trabajar en el día a día. Tener la madurez para saber que cuando eliges a alguien, lo eliges no ahora que estás bien, sino que lo eliges preparándote para todo lo que os puede venir y eso es lo que yo estoy dispuesta a hacer y hasta ahora no había estado dispuesta a hacer y ha cambiado ella, es que no me lo imaginaba".

"Nunca he dejado de creer en el amor, pero no me lo imaginaba. No me imaginaba que, en un país distinto, no me imaginaba... a ver que pudiera esto realmente funcionar y eso te da que cuando, aunque sea una relación compleja porque tenemos que cuadrar muchas cosas. Llevamos más de cuatro años, y es muy fácil, es muy fácil. Me ha enseñado que todo se arregla comunicándose y queriendo arreglarlo y queriendo hablarlo, y que una conversación incómoda resuelve cuando hay que resolver las cosas en pareja" ha añadido emocionada, confesando que ha encontrado en la holandesa a la mujer de su vida.

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