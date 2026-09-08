OMS alerta que el brote de ébola sigue fuera de control con más de 3.200 muertos en la RDC

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Nairobi, 8 sep (EFE).- El brote de ébola por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) sigue "fuera de control" tras alcanzar 6.686 casos y 3.226 muertos, advirtió la delegación africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio del inicio de la vacunación de personal sanitario y de primera línea.

“El brote sigue sin control y cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”, indicó la OMS África en su último reporte de situación.

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Hasta el 6 de septiembre, 2.007 trabajadores de la salud y de primera respuesta habían recibido la vacuna Ervebo en seis zonas de salud distribuidas en las provincias de Tshopo, Bas-Uélé e Ituri, dentro de protocolos de investigación clínica.

Según la OMS, la dispersión geográfica abarca seis provincias con una extensión conjunta de unos 630.000 kilómetros cuadrados, lo que genera un entorno operativo "crecientemente complejo" y aumenta la exigencia sobre las redes de laboratorio, el rastreo de contactos y la logística.

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El organismo multilateral reiteró que el riesgo de propagación se mantiene "muy alto" dentro de la RDC y "alto" para los países vecinos con frontera terrestre, debido a la transmisión sostenida, la elevada mortalidad, la movilidad poblacional, la inseguridad y los desafíos logísticos.

No obstante, el riesgo a nivel global y en el resto de África continúa siendo bajo.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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De las 2.007 personas inmunizadas hasta la fecha, la mayoría se concentran en la provincia de Tshopo (1.083 en Makiso-Kisangani, 195 en Mangobo, 156 en Kabondo y 55 en Bafwasende), además de 498 personas en Buta (Bas-Uélé) y 20 en Gombe (Ituri).

La OMS recordó que la eficacia de Ervebo contra la cepa de Bundibugyo en humanos sigue sin estar demostrada, por lo que su administración se limita estrictamente a marcos de investigación, mientras continúan trabajando en otras dos vacunas que se encuentran en fase 1 y pese a que se han mostrado seguras su desarrollo podría llevar varios meses.

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A nivel epidemiológico, aunque la provincia de Ituri —foco principal— ha registrado un descenso modesto de contagios, la provincia de Kivu del Norte sufre un repunte sostenido tras superar el millar de infectados.

La agencia de la ONU volvió a alertar sobre el incremento de las muertes comunitarias, que en la última semana representaron el 75 % del total de muertes confirmadas.

Esta tendencia se debe a barreras en el acceso a la atención médica, el transporte, la desconfianza local o retrasos en la detección.

La OMS instó a traducir la expansión de la capacidad de respuesta en acciones locales inmediatas centradas en la detección temprana, la intensificación del rastreo de contactos, la prevención de infecciones en centros sanitarios, así como la preparación operativa en zonas de riesgo. EFE

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