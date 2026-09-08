El Parlamento de Portugal rechaza la moción de censura de la ultraderecha contra el Gobierno

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Lisboa, 8 sep (EFE).- El Parlamento de Portugal rechazó este martes la moción de censura presentada por la formación de extrema derecha Chega contra el Gobierno del conservador Luís Montenegro por mantener en el cargo al ministro del Interior, Luís Neves, con la abstención del Partido Socialista (PS).

En la votación, 60 diputados votaron a favor de la moción, todos ellos integrantes de Chega, segunda fuerza en el Parlamento, mientras que se abstuvieron otros 62 de las formaciones PS, Partido Comunista Portugués (PCP), Bloco de Esquerda (BE) y el regionalista JPP.

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Votaron en contra de la moción un total de 104 diputados de los gobernantes PSD y CDS-PP, Iniciativa Liberal (IL), el ecologista Livre y el animalista PAN.

Al final de la votación, se vivió un momento de tensión cuando los diputados de Chega permanecieron de pie gritando "dimisión" dirigiéndose a Neves, que se encontraba en la bancada del Gobierno durante la sesión de hoy.

La formación ultraderechista había elevado durante las últimas semanas la presión sobre el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, para que destituyera a Neves.

Durante el debate en el hemiciclo, André Ventura, líder de Chega, acusó al responsable de Interior de erigirse como "sheriff" del país para "decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, que habla cuando quiere y dice lo que quiere, que dice a los periodistas que responderá a su debido tiempo porque así lo quiere y que responderá a los políticos cuando así lo quiera".

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"Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido una degradación sin precedentes de las instituciones democráticas; un deterioro sin precedentes de la función del jefe de Estado y del Gobierno", dijo el líder de extrema derecha, quien defendió que su formación no acepta "que se socave la democracia ni la libertad, ni que se utilice a la Policía Judicial como arma arrojadiza para fines personales o políticos".

Neves, responsable de la seguridad interior y anteriormente director nacional de la Policía Judicial portuguesa, ha quedado en el centro de varias controversias relacionadas con su etapa al frente de ese cuerpo.

La Fiscalía General de la República ha confirmado la existencia de tres investigaciones relacionadas con las polémicas que afectan al ministro, quien ha rechazado haber cometido delitos, aunque ha reconocido públicamente haber incurrido en algún error.

Por su parte, Montenegro criticó este martes que esa iniciativa impulsada por la extrema derecha no ha supuesto "ni alternativas creíbles ni tampoco un nuevo rumbo de gobierno".

"Trajo negatividad, maledicencia y espuma política (superficialidad)", afirmó el jefe del Gobierno, quien aseguró que el Ejecutivo está "centrado en la resolución de problemas concretos de los portugueses".

"Continuaremos construyendo un Portugal renovado, mas moderno pero siempre equilibrado, más libre pero siempre responsable, más atractivo y acogedor pero siempre con nuestra cultura y con nuestra identidad", recalcó.

En cuanto a los socialistas, ya habían adelantado su postura, que ha impedido que la moción prospere, aunque también fueron críticos con el Gobierno.

"El PS no da viabilidad a esta moción de censura, porque el PS responde ante las portuguesas y los portugueses. Las portuguesas y los portugueses no quieren una crisis política; los portugueses quieren que el Gobierno gobierne y dé respuesta a sus preocupaciones", dijo el líder del partido, José Luís Carneiro, durante el debate de la moción.

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Esta es la primera moción de censura que enfrenta el Ejecutivo de Montenegro en esta legislatura, aunque ya superó dos en la anterior y perdió una moción de confianza en el Parlamento que provocó su caída y la convocatoria de elecciones anticipadas el año pasado.