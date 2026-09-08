El alcalde de Nueva York ordena publicar más de 170.000 páginas sobre la calidad del aire tras el 11-S

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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ordenado la publicación de más de 170.000 documentos sobre la calidad del aire en la llamada 'Zona Cero' durante los meses posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S) tras años de opacidad en anteriores administraciones.

"Casi 25 años después, han muerto más personas a causa de enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que fallecieron ese mismo día (...) La gente enfermó porque los líderes en quienes confiaban mintieron y les dijeron que podían respirar aire tóxico sin peligro", ha señalado en una rueda de prensa.

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Mamdani ha indicado que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo relacionado con dos demandas entre la ciudad y la ONG 9/11 Health Watch, "poniendo fin a una batalla legal" que ha durado años y a las "restricciones que impedían a los neoyorquinos acceder a información" sobre la calidad del aire tras los ataques.

"Como parte de nuestro compromiso con una transparencia gubernamental que ha brillado por su ausencia durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento se ha comprometido a invertir más de 34 millones de dólares en la creación de un nuevo portal público que ofrezca información sobre la respuesta de nuestra ciudad ante el horrendo ataque", ha indicado.

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El alcalde ha explicado que los documentos "muestran que se detectó amianto en prácticamente todos los lugares donde los inspectores realizaron pruebas". "Las 170.000 páginas publicadas hoy son son solo la primera entrega. Se compartirán más documentos en el transcurso de los próximos 12 meses. Todos los documentos de este portal estarán al alcance de cualquier neoyorquino, de forma gratuita", ha asegurado.

Tras el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, una nube de polvo tóxico, formada por elementos como asbesto, plomo o vidrio molido, cubrió la ciudad, provocando serios problemas de salud a largo plazo en miles de rescatistas, residentes y trabajadores que respiraron ese aire en los años posteriores.

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La citada ONG, que demandó a la ciudad exigiendo transparencia y acceso a esos documentos públicos, apunta a que el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad ocultó unas 68 cajas con cerca de 340,000 páginas de documentos, si bien las autoridades locales alegaron que el personal descubrió los registros en 2025 durante la instalación de varias alfombras nuevas en su sede.

La decisión se toma días antes del 25º aniversario de los ataques, que constituyeron el acontecimiento más determinante del periodo de entresiglos, dejando casi 3.000 víctimas mortales y 25.000 heridos, además de un atentado sin precedentes al centro económico y militar de Estados Unidos que cuestionó como nunca hasta ese momento el papel de Washington como potencia hegemónica incontestable.

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