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Nuevos embajadores de Corea del Sur y Perú en Honduras presentan credenciales a Asfura

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Tegucigalpa, 7 sep (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Corea del Sur, Young-Kyu Park, y de Perú, César Max Larraín Tafur, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

"La acreditación de ambos representantes abre una nueva etapa para continuar ampliando la agenda bilateral de Honduras con Perú y Corea del Sur y generar mayores espacios de cooperación y oportunidades para el país", indicó la sede del Ejecutivo hondureño en un comunicado.

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"Honduras y Corea establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1962, por lo que este año cumplen 64 años de amistad y cooperación, con vínculos que se han extendido a los ámbitos económico, cultural, científico y de desarrollo", añadió la información oficial.

Sobre la acreditación del embajador peruano, la Casa Presidencial señaló que "cobra especial relevancia" luego de que ambos países acordaran en marzo de este año restablecer plenamente sus relaciones "a nivel de embajadores y profundizar el diálogo y la cooperación bilateral".

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"Honduras y Perú mantienen cerca de 170 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 5 de agosto de 1856, una historia de vínculos que ha incluido cooperación y acuerdos en distintas áreas", subrayó el comunicado. EFE

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