Netanyahu niega que Emiratos le advirtiera con anterioridad de los ataques del 7 de octubre

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este martes que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos le advirtieran con anterioridad a los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- tras las acusaciones aparecidas en prensa local y que han provocado la condena de la oposición.

"Las noticias publicadas en la prensa son falsas. Emiratos Árabes Unidos no envió ningún aviso al primer ministro antes del 7 de octubre", ha asegurado la oficina del dirigente israelí en un escueto mensaje en redes sociales.

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"Si hubo alguna información relevante, esta se transmitió a través de los canales de Inteligencia entre ambos países", se ha limitado a apuntar el Ejecutivo.

Estas declaraciones llegan después de que el diario israelí 'Haaretz' haya revelado que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, advirtió a Netanyahu sobre un posible ataque contra suelo israelí desde la Franja de Gaza en una conversación telefónica que habrían mantenido a finales de septiembre de 2023.

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Desde Abu Dabi, gran aliado de Israel en la región, también han sido muy escuetos, afirmando que las autoridades emiratíes "no comentan" las publicaciones de los medios "ni sobre las especulaciones relativas a las conversaciones entre líderes gubernamentales", de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exteriores.

"Los gobiernos de Emiratos e Israel han mantenido vías de comunicación abiertas y directas desde el inicio de la relación, hace más de cinco años. Cuando ha sido necesario, toda la información de Inteligencia pertinente se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades correspondientes", ha señalado la cartera diplomática, tras defender que desde el 7 de octubre, ha abogado "sistemáticamente" por la "distensión" y la estabilidad en la zona.

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La publicación del 'Haaretz' ha generado una gran polémica en un país que tiene previsto celebrar elecciones legislativas a finales de octubre. De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha señalado que si Netanyahu "hubiera cumplido con su deber, la masacre se habría evitado".

Por su parte, el dirigente de Los Demócratas, Yair Lapid, ha ido más allá al pedir que se aparte al primer ministro tras conocer una "escalofriante realidad".

"Al frente del Gobierno de Israel hay un hombre que abandona a su pueblo. No se trata de un error de juicio, sino de un abandono consciente y criminal. (...) Ahora está claro: Netanyahu no es apto ni legítimo. Su lugar está en la cárcel por sus delitos contra el Estado de Israel", ha señalado en sus redes sociales.

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Mientras, el exjefe del Estado Mayor israelí y candidato a primer ministro, Gadi Eisenkot, ha prometido establecer una comisión de investigación para esclarecer los "fallos" que permitieron los ataques de las milicias palestinas, al tiempo que ha acusado a Netanyahu de difundir "teorías conspirativas falsas" para tratar de "culpar al sistema de seguridad" israelí del 7-O.

"El público israelí tiene derecho a saber: ¿qué sabía Netanyahu, cuándo lo supo, por qué no informó al sistema de seguridad y por qué no actuó para proteger a los ciudadanos de Israel?", se ha cuestionado tras afear la "arrogancia" y la "negligencia extrema" en su papel como primer ministro del país.

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