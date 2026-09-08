México y EE.UU. activan operación binacional antidrones en frontera Tijuana-San Diego

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Ciudad de México, 7 sep (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que México y Estados Unidos activaron la operación binacional antidrones denominada 'Águila Alta' en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar y combatir el uso de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas y personas.

En un comunicado, la Defensa informó este lunes que la citada operación se lleva a cabo del 31 de agosto al 21 de septiembre como parte de las acciones que se coordinan entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley.

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Esto mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su territorio.

"Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas", indicó la nota.

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La operación, explicó la Defensa de México, consiste en dos fases. La primera, se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana, Baja California y San Diego, California, "en donde se llevó a cabo un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación".

La segunda, se encuentra en desarrolló a partir de esta fecha (7 de septiembre) y hasta el 21 de septiembre, esto mediante "el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles".

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La operación es similares a la que se llevó a cabo del 17 al 31 de marzo, pasados, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

"La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano", apuntó la Defensa.

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El pasado 4 de septiembre, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó en la conferencia presidencial, que las Fuerzas Armadas mexicanas se mantienen en coordinación con las de Estados Unidos para enfrentar el uso de drones por criminales en la frontera común.

También, precisó que México mantiene desplegados 165 equipos antidrones en su frontera norte y realiza “operaciones espejo” con Estados Unidos para enfrentar actividades criminales, entre ellas el uso de aeronaves no tripuladas para detectar rutas libres de vigilancia e inmigración irregular.

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Trevilla aseguró que con esos dispositivos se están obteniendo “buenos resultados”, aunque descartó por ahora conversaciones para adquirir sistemas láser de alta energía como los empleados por Estados Unidos.

Mientras que el Comando Norte estadounidense informó ese mismo viernes que su Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur ha neutralizado más de 300 drones durante 2026, más de 100 de ellos en agosto, como parte de la Operación Ardent Vanguard.

Según esa institución, desde el 24 de agosto sus militares han derribado además drones vinculados con cárteles mediante un sistema láser de alta energía.

Washington sostiene que organizaciones criminales emplean estas aeronaves para contrabando, tráfico ilícito de migrantes y vigilancia de personal militar y policial. EFE