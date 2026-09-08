Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense

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Madrid, 8 sep (EFE).- El futbolista argentino Leo Messi ha alcanzado un principio de acuerdcon los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de la segunda División española, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España.

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La operación podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'.

Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. EFE