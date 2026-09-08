Agencias

Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense

Guardar

Madrid, 8 sep (EFE).- El futbolista argentino Leo Messi ha alcanzado un principio de acuerdcon los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de la segunda División española, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España.

PUBLICIDAD

La operación podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'.

Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. EFE

Últimas Noticias

EEUU confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

EEUU confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

Lenny Tavárez lleva su historia de amor junto a su esposa en su nuevo EP, '8'

Infobae

La República Dominicana registra alta incidencia de violencia sexual digital entre menores

Infobae

El precio del gas en Europa llega a máximos de más de 3 años por guerra en Oriente Próximo

Infobae

Trent centrocampista y Brahim titular; Thuram acompaña a Lautaro en el Inter

Infobae