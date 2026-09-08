EEUU destruye un quinto barco, supuestamente vinculado a la banda ecuatoriana Los Choneros

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Guayaquil (Ecuador), 7 sep (EFE).- La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación que supuestamente operaba como una estación flotante de reabastecimiento de combustible y apoyaba en operaciones narcotraficantes a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, la más antigua del país andino.

Este es el quinto barco ecuatoriano que las fuerzas estadounidenses interceptan y hunden en aguas del Pacífico Oriental desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur informó de operaciones realizadas en coordinación con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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Sin embargo, los tripulantes de las embarcaciones han negado su vinculación con organizaciones narcotraficantes y el pasado sábado un juez dejó en libertad a 28 pescadores que llegaron al país tras ser detenidos en dos de las operaciones realizadas por EE.UU. el miércoles y jueves.

Según señaló el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas del cometimiento de algún delito.

Ese mismo sábado, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano volvieron a informar que habían hundido el barco María Candelaria y que sus 26 tripulantes estaban siendo trasladados a la ciudad ecuatoriana de Manta.

El comando estadounidense aseguró este lunes que las personas halladas en esta última embarcación van a ser entregadas a las autoridades ecuatorianas y que "continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

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Además de estos cinco casos, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores, pero que no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

De acuerdo con The Washington Post, esos tres ataques a pesqueros en aguas ecuatorianas formaron parte de una operación encubierta de la CIA que era independiente a la campaña contra el narcotráfico que EE.UU. libra desde septiembre del año pasado en el Caribe y el Pacífico, donde han sido destruidas decenas de supuestas narcolanchas y muerto más de doscientas personas, pese a las duras críticas de grupos de derechos humanos.

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Los ocho pescadores ecuatorianos que aún están desaparecidos salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en este caso. EFE