Gobierno de Guatemala propone un precio límite al diésel, cuyo coste desencadenó protestas

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Ciudad de Guatemala, 7 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, planteará ante el Congreso un precio límite al diésel con el fin de aliviar el alto costo de los combustibles registrado en el país centroamericano durante el último semestre, que ha desencadenado protestas.

El mandatario informó este lunes en rueda de prensa que la iniciativa fue enviada al Órgano Legislativo, donde no cuenta con mayoría, para que sea debatida y eventualmente aprobada.

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La decisión tiene lugar después de que Arévalo de León propusiera, sin éxito, un nuevo subsidio a los combustibles, medida que ya fue avalada hace dos meses por el Congreso pero que, según denuncian diversos sectores de la sociedad, no ha mejorado la situación.

El gobernante indicó que el precio límite para el diésel será de 39 quetzales (5,11 dólares) por galón, ya que es el combustible más utilizado por el transporte público y de carga en Guatemala. Actualmente tiene un precio de poco más de seis dólares, de acuerdo con diversas fuentes.

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Arévalo de León expuso que, si el costo de los combustibles sube y excede los 5,11 dólares establecidos, el monto diferencial se pagará a los importadores con fondos estatales.

"Nosotros creemos que es una buena propuesta porque protege al consumidor final", aseguró el presidente, quien espera que el Congreso avale el planteamiento para que esté vigente por el resto del año.

Los precios de los combustibles han generado durante los últimos días diversas manifestaciones de transportistas que exigen un descenso en el costo de la gasolina y del diésel, bloqueando la semana pasada distintos puntos del país centroamericano.

Por su parte, la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán también programó una marcha pacífica este martes para protestar ante el Gobierno y el Congreso por el ascenso del precio en los combustibles, de casi 50 por ciento en el último semestre. EFE

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(foto) (vídeo)