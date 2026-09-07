Milei se reúne en Argentina con directivos de Tesla y de DayOne Data

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Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este lunes en Buenos Aires con directivos del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla y de la compañía multinacional de centros de datos DayOne Data.

Según informaron fuentes oficiales, Milei recibió en la sede del Ejecutivo a David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados de Tesla; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y a David Feinstein, jefe de Nuevos Mercados de la compañía estadounidense.

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El encuentro se produjo mientras la empresa fabricante de automóviles -cuyo director ejecutivo es el magnate Elton Musk- avanza con su plan para desembarcar en el mercado argentino.

En otra cita, también en la sede del Ejecutivo argentino, Milei se entrevistó este lunes con representantes de DayOne Data, empresa dedicada al desarrollo y la operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.

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Al encuentro asistieron el fundador de DayOne Data, William Huang; el director ejecutivo de la compañía, Jamie Khoo; y Alejandro Aguzin, miembro de la junta directiva de la empresa; además de Joaquín Rodríguez Torres, inversor en el fondo Pinceville Capital, con foco en los negocios de IA.

Con sede actual en Singapur, DayOne fue fundada en 2022 como una subsidiaria internacional de la china GDS Holding.

Milei busca promover las inversiones en el segmento de la IA y los centros de datos a través de un nuevo régimen de incentivos que se debate en el Parlamento y del impulso a un proyecto de ley que busca reconocer la personalidad jurídica de empresas gestionadas por IA. EFE

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