ONG reporta menos protestas en Cuba en agosto pero aumenta la violencia ciudadana

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La Habana, 8 sep (EFE).- La ONG Cubalex denunció este martes que pese a la disminución de las protestas ciudadanas en Cuba durante el mes de agosto (94 documentadas), en la isla persiste un clima de "violencia e inseguridad", marcado principalmente por "el agravamiento de la crisis multidimensional en la isla".

El informe mensual de la organización documenta que durante el pasado mes se registraron 94 protestas pacíficas, "menos de la mitad que en julio consistentes en cacerolazos motivados por apagones prolongados y una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)".

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Se trata de una disminución notable frente a las 200 registradas en julio, y que en agosto se concentraron de nuevo en La Habana (el 57 % del total).

El pico del mes tuvo lugar el 4 de agosto, con 16 cacerolazos, motivados por la desconexión del SEN, refiere el informe mensual sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

El texto recalca que “la acentuada crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el colapso de la infraestructura con cortes de servicios públicos de electricidad, agua y gas, se mantuvieron como telón de fondo constante”.

“En contraste con esa caída”, refiere Cubalex, “la violencia e inseguridad ciudadana escaló a 315 hechos delictivos, con un nuevo récord en el período de 52 homicidios”.

Pese al aumento en las cifras con respecto a julio, estos 52 homicidios representarían una proyección anual de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa que se mantiene lejos aún de las reportadas por otros países de la región.

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La organización también registró 280 eventos represivos en Cuba durante todo agosto, entre ellos las violaciones contra personas privadas de libertad, violencia o acoso, traslados, amenazas o coacción y los operativos policiales de vigilancia o seguimiento.

Cubalex indica que entre "los patrones de coocurrencia más frecuentes" de violaciones de derechos humanos en agosto destaca la negación o prestación deficiente de atención médica en centros de detención y reclusión, “con una alarmante cifra de cinco muertes bajo custodia, así como las detenciones arbitrarias seguidas de traslados”.

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“El mes de agosto confirmó la continuidad de la crisis energética e hídrica heredada de julio, combinada con el índice de criminalidad más alto documentado desde que Cubalex comenzó a monitorear esta variable en 2024”, señala el texto.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, agravada desde 2024 por la situación energética que ha elevado los cortes eléctricos a más de 20 horas diarias en La Habana y hasta tres días seguidos en el resto del país.

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La presión de EE.UU. intensificada con el asedio petrolero desde enero y las sanciones desde mayo, ha agravado aún más la situación.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales. EFE

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