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Renaissance Hotels invita a descubrir lo inesperado con Renaissance Day of Discovery 2026 en el Caribe y Latinoamérica

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2026

· Cinco hoteles Renaissance en la región celebrarán la cultura local, la coctelería y el espíritu de descubrimiento a través de experiencias únicas inspiradas en sus respectivos vecindarios.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ --Renaissance Hotels, parte del portafolio de más de 30 marcas extraordinarias de Marriott Bonvoy, anuncia la celebración de Renaissance Day of Discovery 2026 (RDOD) en el Caribe y Latinoamérica (CALA), una iniciativa que invita a viajeros, medios de comunicación, creadores de contenido y comunidades locales a explorar historias auténticas, sabores distintivos y conexiones inesperadas a través de experiencias inspiradas en cada destino.

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Durante años, Renaissance Day of Discovery ha sido una de las plataformas más emblemáticas de la marca, reuniendo a hoteles Renaissance en todo el mundo para celebrar el poder de la exploración y la conexión con el entorno local. En 2026, la iniciativa evoluciona para permitir que cada mercado interprete el concepto de manera única, manteniendo una narrativa común basada en el descubrimiento de los vecindarios que rodean a cada propiedad.

Bajo el tema "Discover the Neighborhood Through Mixology and Local Spirits", los hoteles participantes crearán activaciones inmersivas que destacarán la riqueza cultural de sus ciudades a través de la mixología, los destilados locales y las historias que dan vida a cada comunidad. La iniciativa busca celebrar la creatividad de la comunidad, fomentar conexiones significativas y ofrecer a los huéspedes nuevas formas de experimentar cada localidad.

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En el Caribe y Latinoamérica, Renaissance Day of Discovery 2026 cobrará vida en cinco propiedades icónicas de la marca:· Renaissance Panama City Hotel, Panamá

· Renaissance Santiago Hotel, Chile

· Renaissance Cancun Resort & Marina, México

· Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, República Dominicana

· Renaissance Sao Paulo Hotel, Brasil

A través de estas iniciativas, Renaissance Hotels busca destacar el papel de los vecindarios como puertas de entrada a la cultura de la ciudad, invitando a los viajeros a explorar los destinos desde la perspectiva de quienes los viven y los crean todos los días.

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Aunque cada hotel desarrollará su propia interpretación del concepto, todas las activaciones compartirán el compromiso de Renaissance Hotels de conectar a los viajeros con la esencia cultural de cada comunidad, transformando momentos cotidianos en descubrimientos memorables.

"Renaissance Hotels fue creada para el viajero curioso, aquel que busca experiencias auténticas más allá de los itinerarios tradicionales, atreviéndose a salir de lo esperado. Renaissance Day of Discovery es nuestra invitación a explorar los vecindarios que dan vida a cada destino y a descubrir las historias, sabores y personas que los hacen únicos. A través de estas experiencias, buscamos inspirar a los viajeros a conectar de manera más auténtica con los lugares que visitan", comentó Laura Alfonsin, Vicepresidente de Marketing, Marriott International en el Caribe y Latinoamérica.

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Las celebraciones se llevarán a cabo durante el mes de septiembre de 2026, periodo durante el cual cada propiedad desarrollará activaciones especiales diseñadas para reforzar la promesa de marca "Live Life to Discover", al tiempo que genera conversaciones relevantes en torno a la cultura local, la gastronomía y el arte de conectar con lo inesperado.

Renaissance Panama City Hotel | Panamá

Panamá se convierte en una exploración de los sabores y las historias que dan identidad al destino. A través de la colaboración con destacados bartenders y bares locales, los asistentes descubrirán ingredientes, tradiciones y relatos que cobran vida en creaciones de autor inspiradas en diferentes rincones del país. La mixología será el vehículo para conectar con la cultura panameña desde una perspectiva contemporánea y sensorial.

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Renaissance Santiago Hotel | Chile

En Santiago de Chile, Renaissance Day of Discovery cobrará vida en Sky Bar Ky, donde la mixología servirá como punto de encuentro para descubrir la creatividad que caracteriza al vecindario de Vitacura. A través de cócteles de autor, propuestas gastronómicas, una selección curada de marcas locales y encuentros con emprendedores y creadores de la comunidad, los asistentes explorarán el talento, la innovación y la energía cultural que distinguen a uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

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Renaissance Cancún Resort & Marina | México

En Cancún, Renaissance Day of Discovery celebrará la riqueza cultural, artesanal y gastronómica del Caribe Mexicano a través de una experiencia inmersiva que conectará a los invitados con la esencia del destino. Desde actividades de bienestar frente al mar y encuentros con artesanos locales, hasta una experiencia culinaria inspirada en las tradiciones marítimas de la región, los asistentes podrán descubrir expresiones auténticas de la cultura local a través de sus sabores, creatividad y comunidad. Al caer la tarde, la celebración evocará el misticismo y las raíces mayas mediante rituales y manifestaciones culturales inspiradas en el Hanal Pixán y el Día de Muertos, culminando con una vibrante experiencia de mixología, música y entretenimiento que reflejará el espíritu de descubrimiento característico de Renaissance Hotels.

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Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino | República Dominicana

En Santo Domingo, Renaissance Day of Discovery rendirá homenaje a la energía, los sabores y las tradiciones que forman parte de la identidad dominicana. A través de experiencias de mixología inspiradas en destilados locales y expresiones culturales emblemáticas del país, los invitados podrán explorar las historias, ritmos y costumbres que dan vida al destino. La experiencia buscará conectar a los asistentes con el carácter auténtico de la ciudad mediante una celebración que une cultura, comunidad y descubrimiento.

Renaissance São Paulo Hotel | Brasil

En São Paulo, Renaissance Day of Discovery invitará a los asistentes a explorar nuevas formas de bienestar, equilibrio y conexión con la comunidad local a través de una experiencia inmersiva inspirada en el espíritu de descubrimiento de la marca. La celebración combinará movimiento, mindfulness y experiencias sensoriales con una selección curada de bebidas artesanales, destilados y productores locales que reflejan la creatividad y diversidad cultural de la ciudad. A través de momentos diseñados para despertar los sentidos, fomentar el autocuidado y generar conexiones significativas, los invitados descubrirán historias, sabores y talentos que representan la energía vibrante del vecindario que rodea al hotel.

Más que una serie de eventos, Renaissance Day of Discovery representa el espíritu de Renaissance Hotels: una invitación a mirar más allá de las atracciones tradicionales y descubrir los destinos a través de las personas, sabores, historias y expresiones culturales que les dan vida. Desde los sabores de Panamá y la creatividad de São Paulo hasta los ritmos de Santo Domingo, la energía de Santiago y la conexión con la naturaleza en Cancún, cada celebración reflejará una faceta única de su vecindario, inspirando a los viajeros a vivir cada experiencia con curiosidad, apertura y un espíritu constante de descubrimiento.

Material fotográfico disponible aquí.

Acerca de Renaissance® Hotels

Con más de 175 hoteles y resorts en más de 30 países y territorios de todo el mundo, Renaissance Hotels tiene un portafolio global dinámico e inspirador, donde cada viaje es una oportunidad para descubrimientos sin guion. Renaissance Hotels conecta a los viajeros con el espíritu del vecindario a través de su diseño teatral, entretenidos rituales nocturnos de bar y atractivos navegantes, extendiendo una invitación abierta a experimentar lo inesperado tanto dentro como fuera del hotel. Para obtener más información, visite renaissance-hotels.marriott.com/es y manténgase conectado en Facebook, Instagram, y X. Renaissance Hotels se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

Acerca de Marriott Bonvoy ®

Marriott Bonvoy, el portafolio de Marriott International de más de 30 marcas de hoteles y 10,000 destinos globales, ofrece hospitalidad reconocida en los lugares más memorables del mundo. El galardonado programa de viajes y mercado brinda a los socios acceso a experiencias transformadoras y reveladoras a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre Marriott Bonvoy, visite marriottbonvoy.com. Para descargar la aplicación Marriott, vaya aquí. Los viajeros también pueden conectarse con Marriott Bonvoy en Facebook, X, Instagram, y TikTok.

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FUENTE Marriott International