Kosovo firma un acuerdo para sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza

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Las autoridades de Kosovo han firmado este lunes un acuerdo para la participación de sus tropas en la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en la Franja de Gaza, parte de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave, aprobada en octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hoy, 7 de septiembre de 2026, representantes de Kosovo, la Junta de Paz, la ISF y el Grupo de Trabajo de Gaza formalizaron el Acuerdo de País Participante para la inclusión de Kosovo en la ISF", ha señalado la Junta de Paz en un comunicado publicado en redes sociales.

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Así, ha manifestado que "este acontecimiento histórico subraya el compromiso de Kosovo con la misión de la ISF y su continuo apoyo a los objetivos estratégicos del Plan de Paz de 20 Puntos" presentado por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, presidente vitalicio de la propia Junta de Paz.

La Junta de Paz ha reiterado además su "compromiso" a la hora de "fomentar la seguridad, la estabilidad y una renovada esperanza para los pueblos de Gaza, Israel y la región", antes de ahondar en que "mediante una cooperación internacional dedicada, la ISF continúa promoviendo las condiciones esenciales para una recuperación integral a largo plazo".

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"Kosovo ha contribuido a estos esfuerzos cruciales y ha sido un socio vital durante esta importante misión", ha destacado, al tiempo que ha recordado que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Kosovo llevan desde primavera desplegados en el cuartel general de la ISF, "liderando la planificación en materia de logística, asuntos civiles y operaciones de desminado".

"Su contribución es fundamental para las operaciones de las ISF y para garantizar la seguridad necesaria para la reconstrucción de Gaza", ha remarcado, antes de subrayar que "profundo agradecimiento" a Kosovo "por su firme y constante compromiso con la paz y la estabilidad en Oriente Próximo".

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El acuerdo, firmado en la capital kosovar, Pristina, supone la entrada oficial de Kosovo en la ISF, parte integral del plan presentado por Trump, que ha estado marcado desde entonces por obstáculos para pasar a la aplicación de la segunda fase de la propuesta, entre denuncias de Hamás por violaciones israelíes, incluidos más de 1.350 palestinos muertos en ataques desde el alto el fuego.