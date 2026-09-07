El presidente del Supremo de Bolivia pide una Constituyente en pleno pulso con el Gobierno

Guardar

Eduardo Echeverri López

Nueva Delhi, 7 sep (EFE).- En medio de un pulso con el Gobierno boliviano por la falta de recursos para la justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo, pidió en una entrevista con EFE convocar una Asamblea Constituyente y aumentar el presupuesto para rescatar el sistema judicial del país sudamericano.

PUBLICIDAD

Saucedo aseguró que hacer una reforma parcial de la Constitución desde el Legislativo, tal y como propone el Gobierno de Rodrigo Paz en un intento de atraer inversión a un país en crisis económica, corre el riesgo de generar un estallido social en la "Bolivia profunda" si amplios sectores quedan fuera de la discusión.

"Abramos la Constitución. Veamos qué rumbo le vamos a dar al país, pero que participe la integridad de nuestro país. Que no sean intereses políticos del momento los que quieran tener una justicia sometida a la voluntad de ellos", dijo el magistrado desde Nueva Delhi, donde asistió a un foro de presidentes de cortes supremas de los BRICS.

PUBLICIDAD

El debate coincide con las demandas del Órgano Judicial para aumentar los recursos destinados a la justicia, que actualmente rondan el 0,35 % del presupuesto nacional. El Tribunal Supremo ha reclamado que esa asignación alcance el 5 %, mientras desde el Legislativo se ha planteado elevarla al 3 %.

"Ha habido un interés de los políticos de tener un Poder Judicial debilitado. Porque al que es débil lo puede someter", declaró Saucedo, que ha chocado recientemente con el Ejecutivo por la falta de recursos y llegó a amenazar con un paro judicial en julio.

PUBLICIDAD

Bolivia ocupa el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, por delante de Nicaragua, Haití y Venezuela.

Saucedo sostuvo que la precariedad también alimenta prácticas corruptas dentro de un sistema que todavía depende en buena medida de expedientes en papel.

"Este sistema arcaico de los expedientes en papel se presta para actos de corrupción", afirmó, antes de denunciar pagos "por debajo de la mesa" para acceder a expedientes o sacar fotocopias.

El magistrado defendió por ello la digitalización de la justicia y aseguró que ya está en marcha una prueba piloto de asistentes de inteligencia artificial (IA) para jueces y litigantes, además del expediente digital.

"Con el sistema digital y el expediente en línea, la persona a través del celular va a tener el acceso", señaló.

Saucedo explicó que el proceso comenzó en Chuquisaca como experiencia piloto antes de extenderlo al resto del país.

"Nos interesa ver cómo en esta parte del mundo (Asia), que son países que tienen mayor desarrollo que el que tenemos en el nuestro, hayan podido avanzar en el uso de esas herramientas tecnológicas", indicó.

Para Saucedo, esa modernización es fundamental para recuperar la independencia judicial después de años en los que la justicia "bailaba al ritmo del poder político". EFE

(foto) (video)