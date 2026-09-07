Un documental explora la figura de Elizabeth Holmes más allá del escándalo Theranos

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Redacción Internacional, 7 sep (EFE).- Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa tecnológica Theranos, fue una joven estrella del mundo tecnológico cuya carrera se descubrió construida sobre la mentira y que fue finalmente condenada por fraude, por lo que ingresó en prisión en 2023. Ahora, un documental, 'You Can See Everything' (Puedes verlo todo), muestra su lado más íntimo.

Holmes saltó a la fama por supuestamente haber desarrollado un sistema revolucionario para abaratar los costes de los análisis de sangre, lo que la convirtió en una estrella de Silicon Valley y en una de las jóvenes emprendedoras más ricas de Estados Unidos.

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Su suerte cambió en 2015, cuando el diario The Wall Street Journal publicó una serie de investigaciones en las que ponía en duda la fiabilidad de los análisis de Theranos y la tecnología empleada para realizarlos.

La película, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim y que se ha mantenido en secreto hasta ahora, fue presentada este domingo en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos). Con una duración de 172 minutos, casi tres horas, será distribuida por la prestigiosa A24.

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No es la primera vez que la historia de Holmes y el fraude de Theranos llega a la pantalla. En 2022, Hulu estrenó 'The Dropout', una miniserie protagonizada por Amanda Seyfried, cuya interpretación de Holmes le valió un Emmy. El caso también fue abordado en el documental 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' (2019).

El filme no reconstruye el escándalo de Theranos, sino que sigue a Holmes desde una perspectiva más íntima, a partir del contacto con Fielder, un mes antes de su ingreso en prisión.

"Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión, la célebre fundadora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, invita a un equipo de rodaje escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática condenada se transforma en un viaje al abismo de tres años que desafía la lógica", señala la presentación de la película difundida por la distribuidora.

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Nathan Fielder es un cineasta de culto conocido por explorar de una manera peculiar los límites entre realidad y ficción, mientras que Lance Oppenheim presenta estos días en la competición del Festival de Venecia el filme 'Primetime'. EFE