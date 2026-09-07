Confederación de personas sordas aconseja usar medidas de protección auditiva durante el Premio de F1 de Madrid

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La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha aconsejado utilizar medidas de protección auditiva ante los riesgos asociados a los "elevados" niveles de ruido que pueden alcanzarse durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre.

Ante este evento, FIAPAS hace un llamamiento a proteger la audición, tanto entre quienes asistan al espectáculo como entre las personas que se encuentren en las inmediaciones del circuito.

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En concreto, recuerda las recomendaciones de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH), integrada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL-CCC), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y FIAPAS, que señalan la importancia de "limitar el tiempo de exposición y utilizar medidas de protección auditiva".

Así, aconseja utilizar tapones, especialmente en las zonas más próximas a la pista; realizar descansos periódicos en zonas alejadas del ruido y evitar permanecer durante horas de forma continuada en los lugares de mayor exposición.

Según avisa la confederación, estudios realizados durante grandes premios de Fórmula 1 han registrado niveles sonoros equivalentes superiores a 95 dB y picos superiores a 120 dB.

FIAPAs señala que una exposición a sonidos de esta intensidad puede resultar perjudicial para la audición, especialmente cuando se prolonga en el tiempo. En concreto, apunta que puede provocar "zumbidos o pitidos en los oídos, sensación de oído taponado o disminución temporal de la audición" y adiverte de que, cuando la exposición se mantiene en el tiempo, puede contribuir a un daño auditivo "acumulativo e irreversible".

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