Perú y Suiza apoyarán la competitividad de las pymes exportadoras y crearán mejores estándares comerciales

Guardar

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú y Cooperación Suiza, adscrita a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) del país helvético, han abierto una "nueva etapa de asistencia técnica" orientada al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras y al diseño de mejores estándares comerciales.

La viceministra de Comercio Exterior peruana, Sayuri Bayona, ha mantenido una reunión de trabajo con el director de SECO en Perú, Massimo Bloch, y el gerente del Programa de la División Comercial de esta misma organización, Patrick Sieber, para impulsar propuestas que aumenten la presencia de las empresas peruanas en los mercados.

PUBLICIDAD

"Desde el Mincetur seguiremos impulsando la articulación de esfuerzos que nos permita sumar capacidades para generar mejores resultados en comercio exterior y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales en beneficio de nuestros productores y pymes", ha afirmado Bayona en un comunicado publicado en el diario oficial 'El Peruano'.

Como parte de las iniciativas conjuntas, se implementará el proyecto 'SEN Boutique', orientado a consolidar las políticas públicas y cadenas de valor de Perú, así como el plan 'SEN Consultancy'. El mismo fijará una metodología para crear los indicadores de la encuesta de facilitación comercial.

PUBLICIDAD