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Perú y Suiza apoyarán la competitividad de las pymes exportadoras y crearán mejores estándares comerciales

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú y Cooperación Suiza, adscrita a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) del país helvético, han abierto una "nueva etapa de asistencia técnica" orientada al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras y al diseño de mejores estándares comerciales.

La viceministra de Comercio Exterior peruana, Sayuri Bayona, ha mantenido una reunión de trabajo con el director de SECO en Perú, Massimo Bloch, y el gerente del Programa de la División Comercial de esta misma organización, Patrick Sieber, para impulsar propuestas que aumenten la presencia de las empresas peruanas en los mercados.

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"Desde el Mincetur seguiremos impulsando la articulación de esfuerzos que nos permita sumar capacidades para generar mejores resultados en comercio exterior y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales en beneficio de nuestros productores y pymes", ha afirmado Bayona en un comunicado publicado en el diario oficial 'El Peruano'.

Como parte de las iniciativas conjuntas, se implementará el proyecto 'SEN Boutique', orientado a consolidar las políticas públicas y cadenas de valor de Perú, así como el plan 'SEN Consultancy'. El mismo fijará una metodología para crear los indicadores de la encuesta de facilitación comercial.

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