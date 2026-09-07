La ONU advierte de que la escalada en Yemen dificultará "aún más" el camino hacia la paz

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Saná, 7 sep (EFE).- La misión de la ONU en el Yemen advirtió este lunes de que la reciente escalada entre los rebeldes hutíes y el Gobierno yemení internacionalmente reconocido "dificultará aún más" alcanzar una solución política en el país árabe, estancado en una guerra desde 2014 y cuyo territorio está dividido de facto en dos.

"Un retorno a combates sostenidos a gran escala tendrá graves consecuencias para la población civil y dificultará aún más el ya de por sí difícil camino hacia una solución política", dijo la misión en un comunicado, en el que acusó a los hutíes de lanzar ataques "en varios frentes" del Yemen que han desencadenado intensos choques.

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La ONU calificó de "sumamente alarmante" los informes sobre muertes civiles, familias desplazadas e infraestructura civil dañada, tras recordar que el Yemen "ya ha sufrido más de una década de conflicto".

En este sentido, recordó que los yemeníes exigen que haya seguridad en su país, que las instituciones públicas funcionen y que exista un futuro más allá del conflicto para ellos, algo que requiere "una vía política creíble capaz de abordar los problemas políticos, de seguridad y económicos que constituyen la raíz del conflicto".

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Por eso, hizo un llamamiento a los hutíes y a las fuerzas gubernamentales para que cesen las hostilidades y utilicen todos los canales para evitar una mayor escalada, al tiempo que prometió que seguirá dialogando "directamente con las partes" para contener la situación.

La violencia se reactivó en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení bombardeó el aeropuerto internacional de Saná, la capital controlada por los hutíes, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes procedente de Irán, el principal aliado de los insurgentes yemeníes.

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Los hutíes lo atribuyeron a Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno del país, y desde entonces lanzaron ataques transfronterizos contra la monarquía árabe, además de ataques contra las tropas gubernamentales en diferentes frentes del territorio yemení. EFE