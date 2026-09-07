Aroonpheng vuelve a Venecia con un filme que recurre a la fantasía para hablar de opresión

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Venecia (Italia), 7 sep (EFE).- El cineasta tailandés Phuttiphong Aroonpheng repite participación en el Festival de Venecia con 'The Burning Giants', una película que mezcla realismo y fantasía para hablar sobre expropiación de tierras y opresión contra la minoría karen en su país.

"A veces la realidad es demasiado extraña como para ser representada únicamente desde el realismo. La película aborda la desaparición, la violencia, la memoria y la historia. Esas cosas pueden existir en algún lugar entre la realidad y la fantasía. Lo siento así, y no quería separar estos dos mundos", explicó este lunes en una entrevista con EFE.

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'The Burning Giants' se proyecta en la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a nuevas tendencias estéticas de la cinematografía.

Aroonpheng (Bangkok, 1976) se inspiró en la historia real del activista de la etnia karen Porlajee "Billy" Rakchongcharoen, conocido por su lucha contra los desalojos forzados en el Parque Nacional Kaeng Krachan.

"Fue detenido en 2014 y desapareció. Años después encontraron sus restos. Había sido quemado vivo", recordó.

El cineasta empezó este proyecto durante el confinamiento por la covid.

"Estaba cuidando de mi hija, que tenía cuatro años. Vi en internet una imagen de la familia de Billy, una foto de su mujer y sus cinco hijos, y me fijé en la más pequeña, en la hija menor, y se parecía a la mía". Hubo una conexión emocional que le hizo gestar esta idea.

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En su filme, una extraña nube de humo tóxico en un bosque provoca lesiones en la piel que parecen quemaduras y las autoridades obligan a desalojarlo. Entre los afectados hay trabajadores migrantes y karen.

Un hombre de esa etnia es detenido por no haber acatado la orden y es llevado a un centro de cuarentena, pero su vuelta y la de sus vecinos se complica porque los guardias forestales buscan incendiar su poblado para convertir el territorio en parque nacional.

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Según recordó Aroonpheng, él recibió del Gobierno de pequeño la versión de que los karen se dedicaban al tráfico de drogas y que se habían instalado de forma ilegal en los bosques.

En su película, los 'burning giants', los gigantes en llamas en su traducción literal, no son solo los árboles ardiendo del bosque del que en la película quieren desalojar a sus habitantes: "Transmite un dolor colectivo", señala.

"Quise hacer un filme que fuera una combinación de realidad y fantasía. Quería dos historias que normalmente no se encuentran entre sí. Una es la real, la del desplazamiento y del conflicto karen, y la otra es una historia mitológica", apuntó en referencia al poema épico Ramayama, una pieza central de la tradición hinduista, que habla de exilio y desarraigo.

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'The Burning Giants' se suma a 'Manta Ray', que Aroonpheng presentó en 2018 también en la sección Horizontes de Venecia y que ganó en ese apartado el premio a la mejor película.

Esta 83 edición de la Mostra se celebra del 2 al 12 de septiembre y entre sus 21 películas en competición incluye cintas como 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson. EFE

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(foto)