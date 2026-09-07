El mayor apagón de este lunes en Cuba dejará sin electricidad a la vez al 66 % del país

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La Habana, 7 sep (EFE).- Cuba tendrá este lunes otra jornada de prolongados apagones en toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 66 % del país.

La afectación por los cortes en los últimos meses ha mantenido cifras superiores al 60% por ciento, dejando cada jornada dos tercios del país apagado simultáneamente en el momento de mayor demanda (tarde-noche).

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El déficit en la capacidad de generación eléctrica apenas permite que se proporcione un par de horas de electricidad diariamente, lo que ha azuzado el descontento social y durante este fin de semana se reportaron protestas pacíficas con caceroladas en barrios de la periferia La Habana que llevaban casi tres días continuos sin apenas electricidad.

Para esta jornada, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé durante el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.160 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.220 MW.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida".

La situación energética también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

De las 16 unidades de generación termoeléctrica que posee la isla, cerca de la mitad diariamente se mantienen sin aportar energía por deterioros o trabajos de mantenimiento.

Esa fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba precisa además, unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La crisis energética en el país caribeño ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 10,3 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).EFE

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