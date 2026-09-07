Huawei lanza el Mate XT 2, su nuevo plegable triple con pantalla privada y chip Kirin 9050 Pro

07/09/2026 Imagen promocional del Huawei Mate XT 2. POLITICA HUAWEI

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Huawei ha lanzado el nuevo plegable triple Mate XT 2 con el chip Kirin 9050 Pro, el primero del mundo con arquitectura 'LogicFolding', y la opción de adquirir una variante con pantalla privada, la tecnología que evita que los fisgones puedan ver el contenido desde un lateral.

El Huawei Mate XT 2, del que la compañía china ha detallado sus principales características desde la cuenta de X (antes Twitter), llega tras el Mate XT Ultimate lanzado en septiembre de 2024.

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El nuevo plegable tri-fold de Huawei cuenta con el Kirin 9050 Pro, el primer procesador insignia de Huawei con tecnología de apilamiento vertical 'Logic Folding', que reemplaza la arquitectura de diseño plano 2D por una tridimensional que favorece la eficiencia y la velocidad de procesamiento, y la capacidad de ejecutar modelos de Inteligencia Artificial (IA) directamente en el dispositivo sin conexión.

Además del nuevo chip, Huawei ofrece una versión del Mate XT 2 con la tecnología de pantalla privada, presente también en el Galaxy S26 Ultra de Samsung disponible en España, que oscurece la pantalla cuando se ve desde un lateral para proteger la información de miradas indiscretas.

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Mate XT 2 cuenta con una pantalla principal OLED de 10,2 pulgadas (resolución 3.184 x 2.232 y tasa de refresco de 90 Hz) y una externa OLED de 6,5 pulgadas (resolución 2.442 x 1.140 y 120 Hz). Cuando está desplegado, el Mate XT 2 alcanza los 219,2 x 157,2 x 3,5-4 mm, mientras que plegado se queda en 77 x 157,2 x 12,3 mm. Su peso es de 299 gramos.

En lo que respecta a su fotografía, su sistema de cámaras trasero se compone de una principal de 50 Mpx, una ultra gran angular de 40 Mpx y un teleobjetivo tipo periscopio de 50 Mpx. Las cámaras frontales son ambas de 8 Mpx.

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Completan las características del nuevo plegable tri-fold de Huawei la batería de 5.600 mAh, carga rápida por cable de 66 W, inalámbrica de 50 W, Bluetooth 6.0 y certificación IP58 e IP59 para el agua y el polvo.

Huawei ha lanzado en China el Mate XT 2 en la variante de 16 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB por 19.999 yuanes (2.565 euros al cambio), la de 16 GB + 512 GB por 21.999 yuanes (2.822 euros), 16 GB + 1 TB por 23.999 yuanes (3.078 euros) y la única con pantalla privada de 16 GB + 1 TB por 24.999 yuanes (3.207 euros). Hay una última con lápiz óptico con 2 TB de memoria interna y 16 GB de RAM por 29.999 yuanes (3.848 euros).

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