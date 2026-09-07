"Ningún compromiso es posible" con ultraderecha, avisa Francia tras ganar AfD en Alemania

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París, 7 sep (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió este lunes de que "ningún compromiso" es posible con la extrema derecha y pidió a las fuerzas democráticas responder al descontento social que alimenta su auge, tras la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

"Ningún compromiso (es) posible" con la extrema derecha, afirmó el jefe de la diplomacia francesa en un mensaje difundido en sus redes tras los comicios de la víspera, en el que calificó la victoria de AfD de "aplastante".

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Barrot pidió abrir "de par en par los ojos" ante la subida de un partido "neonazi, antieuropeo y pro-Putin" en Alemania.

El resultado "ilustra la altura y la fuerza de la ola que se abate sobre Europa desde hace dos décadas", añadió Barrot a siete meses de que se celebren en Francia las elecciones presidenciales, en las que la líder ultraderechista Marine Le Pen aparece como favorita en los sondeos.

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Sostuvo que el programa de AfD supone "una traición al espíritu europeo" y lo acusó de defender el revisionismo histórico, el internamiento de extranjeros en campos, la xenofobia en los programas escolares y el control de los medios de comunicación.

"La primera responsabilidad que nos corresponde es resistir a la banalización de las ideas de la extrema derecha", afirmó, recordando que estas ideas "han conducido a Europa a la ruina y al deshonor".

Al mismo tiempo, el ministro pidió a los partidos democráticos prestar atención a las causas sociales del auge de la extrema derecha.

"Debemos imperativamente abrir de par en par los ojos ante la desesperanza que lleva a tales ideas y a tales partidos al poder", afirmó, citando entre sus causas la "proletarización, la injusticia, la desposesión".

"Sin respuesta a este grito de ira lanzado por los pueblos de Europa a los responsables políticos, lo peor es inevitable", advirtió.

Y concluyó: "Mientras se abre en Francia un gran debate democrático, es a este enfado al que todos los que rechazan el veneno del extremismo deben aportar una respuesta de urgencia. Es posible, pero es nuestra última oportunidad".

AfD obtuvo el 43,8 % de los votos en Sajonia-Anhalt, por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, que logró el 17,2 %. El Partido Socialdemócrata (SPD) obtuvo el 9,3 %, Los Verdes el 8,9 %, La Izquierda el 8,6 % y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) el 5,3 %.

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Pese a su victoria, el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, quedó a tres escaños de la mayoría absoluta necesaria para formar Gobierno en solitario. EFE