Almeida reivindica la llegada de la F1 frente al "runrún" de que Madrid no sería "capaz"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado la llegada de la Fórmula 1 a la capital frente al "runrún" mantenido durante meses sobre si Madrid sería "capaz" de organizar el Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en el circuito Madring.

"Ese runrún que hubo durante muchos meses, un tanto maldiciente, procedente quizás de otros gobiernos, sobre que Madrid no iba a ser capaz y que no lo íbamos a lograr... Pues aquí tenemos la Fórmula 1 para que la disfruten todos los madrileños", ha manifestado en declaraciones a los medios desde la nueva sede de Siemens en España.

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El regidor ha destacado así que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid e Ifema Madrid han conseguido organizar la cita "en tiempo récord", pese a que inicialmente "muy poca gente" confiaba en la capacidad de las instituciones madrileñas para sacarla adelante.

"Durante meses tuvimos que escuchar que Madrid no era capaz y que Madrid no iba a poder hacerlo. Madrid lo ha hecho y Madrid va a ser capaz de albergar el Gran Premio el domingo que viene", ha resaltado.

El alcalde ha augurado que el evento quedará "en el recuerdo de toda la ciudad" y ha animado a los madrileños a disfrutar tanto de la carrera como de las distintas acciones enmarcadas en la Fórmula 1 que se desarrollarán durante la semana. "Creo que es una semana para disfrutar y una oportunidad para disfrutar de la Fórmula 1", ha concluido Almeida.

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