Muere una persona por un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Perm, cerca de los Urales

Guardar

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa de un ataque con drones lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Perm, situada cerca de los montes Urales (centro), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Perm, Dimitri Majonin, ha señalado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 27 drones en el marco de un "ataque masivo" por parte de Kiev, antes de lamentar la muerte de una persona por un impacto en "un edificio de apartamentos".

PUBLICIDAD

"He dado orden a los organismos pertinentes y a la administración municipal de Perm para que tomen todas las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias", ha apuntado, antes de confirmar que "se ha habilitado un centro de acogida temporal para los residentes" y agregar que las obras de reparación del edificio alcanzado comenzarán "en breve".

El Ministerio de Defensa ruso ha puntualizado en un comunicado que durante las últimas horas han sido derribados 306 drones en varias regiones del país, entre ellas la de Perm, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

PUBLICIDAD