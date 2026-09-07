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Torres, sobre si la crisis de Ceuta influirá en las urnas:falta mucho tiempo, puede ocurrir algo que "cambie las tornas"

03/09/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no ha aclarado si prevé que la crisis de Ceuta castigará al PSOE en las urnas, pero ha apuntado que falta mucho tiempo para las elecciones y puede ocurrir algo que "cambie las tornas".

Así se ha pronunciado en la mañana de hoy durante una entrevista en Cadena Ser Canarias, recogida por Europa Press. "Quedan muchos meses, la política es cambiante", ha precisado y ha añadido: "lo que hoy es algo que parece que va a determinar una cita electoral, luego ocurre cualquier otra cosa y cambian totalmente las tornas".

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Precisamente hoy se han conocido varias encuestas en las que se señala un retroceso importante del PSOE si hubiera elecciones generales y la suma de más de 200 escaños entre PP y Vox.

Sin embargo, Torres no ha querido profundizar al respecto y se ha limitado a recordar que este era el "Gobierno que decían que iba a durar tres días" y llegará "al final de la legislatura".

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El ministro también ha negado que exista un "chantaje" de Marruecos a España y que por eso se exculpe al país vecino de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta. "Eso es un disparate absolutamente", ha exclamado y ha alegado que el Gobierno de España defiende "la soberanía nacional", los territorios y la buena vecindad.

Además, ha defendido al presidente del Gobierno y su decisión de irse de vacaciones a Lanzarote al día siguiente de visitar Ceuta. Al ser preguntado si él habría estado al pie del cañón en lugar de irse de vacaciones ante una crisis de estas dimensiones.

A este respecto, Ángel Víctor Torres, ha reseñado que el presidente del Gobierno fue a Ceuta al día siguiente de la invasión y que 48 horas después, el 90 por ciento de los que habían entrado habían salido.

"Le puedo asegurar que hubo un seguimiento permanente, casi diario, con ministros diversos, se realizaron incluso reuniones telemáticas", ha apostillado.

Luego, ha añadido, hubo una segunda fase ante los avisos de que podía volver a pasar y por ello, ha añadido, tenían que "tener también las fuerzas del Grupo de Seguridad prestas para si eso podía ocurrir", aunque finalmente no ocurrió "ni el 15, ni el 18".

Finalmente, ha relatado que se ha creado un mando único, que se le ha encomendado a él, en una fase en la que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad están "engregadas" a hacer filiaciones y responder ante las peticiones de asilo.

Y ha remachado alegando que "lo que es evidente es que el presidente ha estado en Lanzarote, pero ha estado siguiendo todos los acontecimientos y también estuvo en Ceuta.

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