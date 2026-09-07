Mueren dos civiles, incluida una menor, tras ataque ucraniano contra Sebastópol

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Moscu, 7 sep (EFE).- Dos civiles murieron anoche, incluida una menor, a consecuencia de ataques de drones ucranianos contra la ciudad de Sebastópol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó hoy el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

"Debido al ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Sebastópol murieron dos personas. Una niña nacida en 2011 murió en la ambulancia a consecuencia de las heridas. El hombre llegó al hospital en estado de coma y murió en cuidados intensivos", escribió en su cuenta de Telegram.

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El gobernador denunció que el dron "estaba cargado con explosivos y elementos metálicos; los pirotécnicos encontraron cientos de fragmentos en el lugar".

Según Razvozháev, a lo largo de la noche las defensas antiaéreas neutralizaron ocho drones ucranianos.

"Los servicios de emergencias de Sebastópol fueron informados de daños en ocho edificios: la onda expansiva rompió ventanas, resultaron dañadas puertas y ventanales, la metralla alcanzo varias fachadas y automóviles. También fueron dañadas las ventanas de una guardería y de una casa particular", indicó.

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Este lunes las autoridades de la región fronteriza de Bélgorod también informaron de la muerte de otro civil tras el ataque de un dron FPV (de corto alcance) en el distrito de Gráivoron.

Según el servicio de prensa del Gobierno local, la víctima resultó gravemente herida tras la detonación del artefacto y murió en el lugar de los hechos.

Además, una mujer recibió heridas y fue trasladada al hospital local.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en su parte matutino publicado en Telegram que durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 306 drones ucranianos de ala fija" en 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

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Estos partes no incluyen los drones de corto alcance que operan en las regiones fronterizas rusas y se cobran decenas de víctimas mortales todos los meses. EFE