Cuerpo llama a dar respuestas al sentimiento de "incertidumbre y miedo" de los ceutíes

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Madrid, 7 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado este lunes por entender el sentimiento de "incertidumbre y miedo" de los ceutíes, que reflejan las encuestas, tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, y ha llamado a dar respuesta a ese estado de ánimo "con toda la premura posible" y adoptar medidas que ayuden a Ceuta a recuperar la normalidad.

"Cada día que no se ha vuelto a la normalidad en Ceuta es un día que llegamos tarde", ha dicho Cuerpo en 'Los desayunos' de RTVE y EFE al ser preguntado por la encuesta publicada por El País y la Cadena Ser, que refleja que un 63 por ciento de los españoles cuestionan la gestión del Gobierno.

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En este sentido, ha asegurado que para que cambie la narrativa "los ceutíes necesitan ver resultados" y de ahí -ha destacado- la importancia de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno la semana pasada. EFE

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