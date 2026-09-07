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Feijóo ve una "irresponsabilidad" que se utilice el puerto de Ceuta para cobijar migrantes

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Madrid, 7 sep (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que montar carpas en el entorno del Muelle de Poniente de Ceuta para habilitar otras 1.000 plazas para acoger a migrantes es "una gran irresponsabilidad" que dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En un desayuno informativo en Madrid en el que ha presentado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha considerado un error ubicar a más de 1.000 migrantes en un puerto a pocos metros de los barcos que trasladan al continente a los pasajeros y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "hace tiempo que perdió su dignidad".

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Acompañado de varios de los barones regionales del partido, Feijóo ha alabado el "sosiego" de Vivas para proteger Ceuta y ha afirmado que su reacción, así como la de los ceutíes y la de "la mayoría de los españoles", ha frustrado "un plan que empezaba por una invasión", que seguía "con la resignación" y terminaba "con algún tipo de cesión al país vecino".

El líder del PP ha calificado lo sucedido como una "invasión tolerada y auspiciada" por Marruecos y ha pedido al gobierno de España que no aborde esta crisis "con silencio, con ambigüedad y con subordinación" ya que España "tiene que hablar con claridad y tiene que hacerse respetar".

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Por tanto, el líder del PP ha exigido saber qué ha trasladado el Gobierno a Marruecos y qué respuesta ha recibido. EFE

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