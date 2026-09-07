Irán duplica el precio de la gasolina no subvencionada por el bloqueo de EE.UU.

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Teherán, 7 sep (EFE).- El Gobierno iraní anunció un aumento del precio de la gasolina no subvencionada para los grandes consumidores debido a un déficit diario de 10 millones de litros, en medio de la intensificación de las sanciones y el bloqueo naval estadounidenses.

"Habrá un ajuste de precios a partir de la madrugada del martes: el precio de la gasolina no subvencionada aumentará a 100.000 riales (0,04 dólares) por litro", explicó la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, en un vídeo publicado en la página del Ejecutivo a última hora de anoche.

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La portavoz dijo que no habrá ningún cambio en el precio de la gasolina subsidiada, que corresponde a 110 litros mensuales por vehículo.

El sistema de racionamiento de Irán aplica tres niveles de precios para la gasolina: 15.000 riales (0,006 dólares) por litro para los primeros 60 litros; 30.000 riales (0,013 dólares) por litro para los siguientes 50 litros, y, a partir del martes, cualquier cantidad que exceda esa cifra pasará de 50.000 riales (0,02 dólares) a 100.000 (0,04 dólares) por litro.

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Irán estableció en diciembre pasado un tercer precio de la gasolina, de 50.000 riales por litro, para los conductores que consumían más de 160 litros al mes, una cifra que se duplicará a partir del martes.

La subida del precio de la gasolina en Irán es un asunto muy delicado y en 2019 desató protestas en todo el país que causaron más de 300 muertos.

Irán cuenta con uno de los precios de gasolina más bajos del mundo y se enfrenta al dilema de mantener unos elevados subsidios, al contar con algunas de las mayores reservas mundiales de gas y petróleo, aunque tiene que importar una parte de la gasolina que consume.

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El viceministro de Petróleo, Mohamad Sadegh Azimifar, dijo anoche en una entrevista con la televisión estatal iraní que durante los últimos cinco meses el país ha registrado un déficit diario de 10 millones de litros de gasolina, que debía ser compensado mediante importaciones.

No obstante, la guerra con Estados Unidos e Israel, iniciada el pasado 28 de febrero, y el bloqueo naval estadounidense han dificultado las importaciones. EFE