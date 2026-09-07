La Princesa Leonor empieza la Universidad. De su llegada a la Carlos III, a su look perfecto para esta nueva etapa

07/09/2026 La Princesa Leonor a su llegada a la Universidad Carlos III en su campus de Getafe este lunes para comenzar su grado de Ciencias Políticas. En medio de una gran expectación mediática con la presencia de decenas de cámaras y fotógrafos, y mezclada entre el resto de estudiantes como si fuese una más. Así ha sido la llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III este lunes 7 de septiembre minutos antes de las 9.00 horas para empezar su grado de Ciencias Políticas tras concluir el pasado julio sus tres años de formación militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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En medio de una gran expectación mediática con la presencia de decenas de cámaras y fotógrafos, y mezclada entre el resto de estudiantes como si fuese una más. Así ha sido la llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III este lunes 7 de septiembre minutos antes de las 9.00 horas para empezar su grado de Ciencias Políticas tras concluir el pasado julio sus tres años de formación militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Sonriente, tranquila y pisando con paso firme, la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia ha accedido al campus de Getafe de la citada universidad pública saludando a la prensa en el inicio de esta nueva etapa en su preparación como heredera al trono, en la que ha sido recibida a la entrada del edificio Adolfo Posada -donde se encuentran sus clases- por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

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"Con muchas ganas" ha confesado la Princesa de Asturias con una inmensa sonrisa cuando los reporteros le han preguntado cómo afronta su nueva vida como universitaria, que ha comenzado con un look sencillamente perfecto para la ocasión: blusa entallada de manga corta en color blanco, pantalón vaquero oscuro estilo wide leg, unas cómodas zapatillas deportivas, y un bolso de piel negro al hombro, apostando por recoger su larga melena en uno de sus peinados favoritos, una trenza de espiga.

La consigna en la Carlos III -que hoy se ha visto 'alterada' al tratarse de su primer día de clase- está clara; normalidad absoluta, y tratar a la Princesa Leonor como si de una estudiante más se tratara. El horario de esta primera jornada así lo demuestra. Como han precisado fuentes de Zarzuela, tras ser recibida (junto a sus compañeros) por Gema García Albacete, directora del Grado en Ciencias Políticas, comentazarán las clases, que este lunes serán Teoría del Derecho, una práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, y una clase magistral de Fundamentos de Ciencia Política. Sesiones de hora y media de duración separadas por breves descansos de 14 minutos.

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La heredera al trono compaginará su vida universitaria con sus compromisos institucionales, y tal y como ha transmitido Casa Real la intención es que la hija del Rey Felipe VI asista al máximo número posible de clases, organizando sus actos oficiales para intentar que no alteren el desarrollo de su actividad académica.