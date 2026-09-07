La flota pesquera de la UE puede descarbonizarse sin ampliar los límites de capacidad pesquera, según ecologistas

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La descarbonización de la flota de la Unión Europea (UE) puede hacerse sin ampliar el límite de capacidad pesquera total asignada a cada Estado miembro, es decir, sin reformar la Política Pesquera Común. Esta es la principal conclusión del estudio que ha publicado este lunes Seas at Risk, plataforma de la que forma parte Ecologistas en Acción, según ha informado la ONG.

Además, la investigación señala que hay "suficiente" margen dentro de los actuales límites nacionales de capacidad pesquera para asumir el espacio adicional que requieren muchas de las tecnologías de propulsión bajas en carbono. "Por ejemplo, el metanol necesita depósitos de combustible de mayor tamaño y espacio adicional para garantizar la seguridad respecto a los motores diésel convencionales, mientras que los sistemas de propulsión eléctrica requieren una capacidad de almacenamiento adicional considerable", han indicado los ecologistas.

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Si bien el estudio indica que esta necesidad adicional de espacio "es real y debe contemplarse en la transición energética", los ecologistas rechazan que se utilice como argumento para justificar la ampliación de los límites de capacidad actuales de la flota. Según el análisis, la flota pesquera de la UE se mantendría "muy por debajo" del límite de capacidad actualmente establecido incluso en el escenario de descarbonización más ambicioso analizado.

De acuerdo con el texto, solo lo supera ligeramente Polonia en este escenario, "un exceso marginal que no supondría una limitación en la práctica". "Los resultados muestran, por tanto, que la transición energética de la flota puede llevarse a cabo sin más demora y sin aumentar los actuales límites de capacidad pesquera", ha recalcado Ecologistas en Acción.

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Para Seas At Risk y Ecologistas en Acción, la necesidad de mantener estos límite de capacidad pesquera sigue siendo "crucial" ya que la presión pesquera sigue siendo demasiado elevada para permitir la recuperación completa de las poblaciones. "En este contexto, debilitar o eliminar estos límites supondría dar marcha atrás en los esfuerzos de la Política Pesquera Común por evitar la sobrecapacidad de la flota, y podría poner en riesgo el objetivo de mantener la presión pesquera dentro de niveles sostenibles", han destacado.

Al mismo tiempo, apuntan a que es urgente avanzar en su descarbonización y reducir su vulnerabilidad a los costes energéticos debido a la elevada dependencia del sector de los combustibles fósiles y de los subsidios públicos de la UE, junto con la volatilidad de los precios del petróleo. Desde su punto de vista, esta transición cobra especial relevancia mientras la UE prepara su Visión para la Pesca y la Acuicultura 2040 y su Hoja de Ruta para la Transición Energética y continúan las discusiones sobre elfuturo de la Política Pesquera Común.

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La portavoz de Ecologistas en Acción Marta García Pallarés ha incidido en que usar la transición energética como argumento para debilitar las medidas que controlan la capacidad de la flota pesquera es "demagogia". "Este estudio demuestra que, desde hoy mismo, podemos avanzar hacia una flota menos dependiente de los combustibles fósiles sin aumentar su capacidad pesquera total. Ahora corresponde a los políticos avanzar en la descarbonización sin repetir los errores del pasado, de la forma más rápida posible, siempre buscando la sostenibilidad", ha destacado.

Por su parte, el responsable de políticas pesqueras de Seas At Risk, Bruno Nicoastrate, ha pedido a los responsables políticos de la UE que mantengan los límites de capacidad existentes. "La prioridad ahora debe ser acelerar la transición hacia una pesca de bajo impacto y bajas emisiones de carbono", ha recalcado.

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