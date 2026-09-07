Cuba cifra en 8.083,3 millones de dólares los costes del embargo de EEUU en el último año

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La Habana, 7 sep (EFE).- El coste del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, fue de 8.083,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos reportados este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

En las cifras presentadas por el canciller también se establece un total acumulado de costes, desde el inicio del embargo, de más de 178.700,5 millones de dólares a precios corrientes, con un crecimiento del 4,7 % durante el último periodo estudiado.

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Rodríguez también precisó que los datos presentados solo contemplan el primer mes de efectos del bloqueo energético decretado por Estados Unidos el 29 de enero.

“Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo tratado”, señaló.

Durante la comparecencia, el ministro recalcó los efectos sobre los cubanos, en el sistema de salud o en el transporte y reiteró en distintas ocasiones que “el bloqueo no castiga a un Gobierno. Castiga a la vida cotidiana de un pueblo”.

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Estos datos fueron presentados por el titular de Exteriores en una conferencia de prensa para presentar el informe 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'.

El documento será adjuntado a la resolución anual que presenta La Habana ante Naciones Unidas para pedir el fin de las sanciones.

La presentación del documento coincide con un pico en las tensiones con Estados Unidos, que no ha descartado la intervención militar, y después de que el presidente Donald Trump amenazara en distintas ocasiones con tomar la isla.

Al embargo petrolero se le debe sumar el endurecimiento de las sanciones, tanto contra funcionarios cubanos como el presidente Miguel Díaz-Canel, como a empresas extranjeras con negocios en la isla, que ha provocado, por ejemplo, la marcha de hoteleras españolas como Meliá o Iberostar, así como dificultades con navieras para poder importar.

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En este contexto, la crisis económica se ha agravado y La Habana puede llegar a estar con apagones que superan las 24 horas, mientras que otras zonas del país pueden estar días sin corriente.

Pero, además de lo externo, Cuba lleva seis años sumida en una grave crisis, en la que está achacando las consecuencias de la pandemia de la covid-19 y los errores de diseño e implementación de políticas monetarias y económicas internas, evidenciando problemas estructurales de la economía cubana.

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En julio, Cuba pidió un debate especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

Generalmente, la Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante. La próxima votación está prevista para el 28 de octubre.

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El embargo entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba el embargo del comercio con Cuba.

La Habana considera que "constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos". EFE

(foto)(video)