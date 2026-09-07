Perú refuerza la vigilancia de lagunas glaciares ante el riesgo de aluviones en los Andes

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Lima, 7 sep (EFE).- Perú vigila en tiempo real tres lagunas glaciares de alto riesgo en los Andes para prevenir aluviones, desbordes y avalanchas, amenazas que vuelven a poner el foco en la vulnerabilidad de las zonas de montaña tras recientes desastres de este tipo ocurrido en países como Nepal, informó este lunes el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Las lagunas que tienen el sistema de monitoreo implementado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) son Palcacocha en Áncash, Gangrajanca en Huánuco y Upiscocha en Cusco, de un total de 58 lagunas en condición de alto riesgo en el país.

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La vigilancia se realiza a través del Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Cenmgen), que genera información oportuna para los gobiernos regionales y otras entidades competentes ante posibles eventos como aluviones, desbordes y avalanchas.

Por su parte, el IGP ha implementado el Sistema de Monitoreo de Flujos para la Generación de Alertas (MOFLU-IGP) en cinco quebradas priorizadas de Áncash, que son Cojup, Llaca, Mancos, Tinco y Llanganuco.

La región de Áncash es muy popular para los amantes del montañismo porque en su territorio se encuentra la llamada Cordillera Blanca, una cadena de nevados que son visitados anualmente por escaladores, pero que también ha sufrido derrumbes en los últimos meses con varias víctimas.

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Precisamente, uno de los terremotos más devastadores de Perú, de magnitud 7,9, ocurrió en 1970 en Áncash, el cual provocó el derrumbe de una pared del nevado Huascarán y un alud que sepultó el distrito de Yungay con el saldo de miles de fallecidos.

El sistema implementado por el IGP monitorea en tiempo real los movimientos en masa, como deslizamientos, aluviones y flujos de detritos, y genera información que contribuye a la emisión de alertas tempranas y a reducir la exposición de las poblaciones ante estos eventos.

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El MOFLU-IGP será inaugurado en octubre próximo, en coordinación con el Gobierno Regional de Áncash, para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para la vigilancia de peligros en zonas de montaña, indicó la fuente oficial.

Nepal informó este lunes que tras el deslave y posterior riada que arrasó el norte del país, cerca de la frontera con China el pesado 26 de agosto, el número de víctimas mortales se elevó a 1.356, con casi 5.000 desaparecidos, entre los que se encuentran 587 extranjeros. EFE

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